صعدت التونسية أنس جابر إلى نهائي بطولة من فئة "ألف نقطة" ينظمها اتحاد لاعبات التنس المحترفات لأول مرة في مسيرتها، بفوز رائع على الروسية الصاعدة من التصفيات إيكاترينا ألكسندروفا بنتيجة 6-2 و6-3 في بطولة مدريد المفتوحة أمس الخميس.

وتملك ألكسندروفا سجلاً رائعاً بالمواجهات المباشرة مع أنس المصنفة الثامنة بستة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، لكن اللاعبة التونسية هي من تفوقت هذه المرة.

وقالت أنس في مقابلة في الملعب بعد المباراة: "سئمت الخسارة أمامها كل مرة لذلك دخلت المباراة رغبة في الثأر. كنت أعرف أن ألكسندروفا تلعب جيداً ولذلك حاولت فرض إيقاعي. أنا سعيدة جداً بالمستوى الذي قدمته اليوم".

وتبادلت اللاعبتان كسر إرسال إحداهما الأخرى في المجموعة الأولى لكن أنس جابر زادت إيقاعها لتكسر إرسال منافستها والنتيجة 3-2.

وصرخت أنس من الفرحة وسط تشجيع الجماهير ولم تنظر اللاعبة التونسية البالغ عمرها 27 عاماً إلى الوراء بعدها لتكسر إرسال ألكسندروفا أربع مرات في المباراة وتحسم النتيجة لصالحها في 61 دقيقة.

وستلتقي في النهائي الأمريكية جيسيكا بيغولا أو السويسرية ييل تايشمان يوم السبت.

وقالت أنس: "أتمنى أن تمتد المباراة بينهما لخمس ساعات حتى يصيبهما الإرهاق. سأركز فقط على نفسي. كان من الصعب خسارة بعض النهائيات مؤخراً. سأبذل قصارى جهدي في النهائي".

ونجحت التونسية في تحسين سجلها السيئ ضد ألكسندروفا محققة فوزها الثاني ضدها في ثامن مواجهة بينهما، بعد دورة جوهاي الصينية عام 2017، قبل أن تحقق الروسية أربعة انتصارات توالياً.

وكانت جابر أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالمياً سابقاً وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامَي 2016 و2017.

ولا تزال التونسية أعلى مصنفة متبقية في الدورة، تبحث عن لقبها الثاني بعد تتويجها في برمنغهام عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقباً ضمن دورات رابطة المحترفات.

وهذا النهائي السادس الذي تبلغه جابر في مسيرتها، إذ خسرت دورة تشارلستون في وقت سابق العام الحالي، وذاتها في العام الفائت، شيكاغو 2021 وموسكو 2018.