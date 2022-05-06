سياسة
3 دقيقة قراءة
موعد مع التاريخ.. التونسية أنس جابر تتأهل لنهائي دورة مدريد للتنس
تأهلت التونسية أنس جابر للمباراة النهائية بدورة مدريد فئة "ألف نقطة"، لتبلغ بذلك النهائي الأكبر بمسيرتها الاحترافية.
موعد مع التاريخ.. التونسية أنس جابر تتأهل لنهائي دورة مدريد للتنس
لاعبة كرة التنس التونسية أنس جابر / AFP
6 مايو 2022

صعدت التونسية أنس جابر إلى نهائي بطولة من فئة "ألف نقطة" ينظمها اتحاد لاعبات التنس المحترفات لأول مرة في مسيرتها، بفوز رائع على الروسية الصاعدة من التصفيات إيكاترينا ألكسندروفا بنتيجة 6-2 و6-3 في بطولة مدريد المفتوحة أمس الخميس.

وتملك ألكسندروفا سجلاً رائعاً بالمواجهات المباشرة مع أنس المصنفة الثامنة بستة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، لكن اللاعبة التونسية هي من تفوقت هذه المرة.

وقالت أنس في مقابلة في الملعب بعد المباراة: "سئمت الخسارة أمامها كل مرة لذلك دخلت المباراة رغبة في الثأر. كنت أعرف أن ألكسندروفا تلعب جيداً ولذلك حاولت فرض إيقاعي. أنا سعيدة جداً بالمستوى الذي قدمته اليوم".

وتبادلت اللاعبتان كسر إرسال إحداهما الأخرى في المجموعة الأولى لكن أنس جابر زادت إيقاعها لتكسر إرسال منافستها والنتيجة 3-2.

وصرخت أنس من الفرحة وسط تشجيع الجماهير ولم تنظر اللاعبة التونسية البالغ عمرها 27 عاماً إلى الوراء بعدها لتكسر إرسال ألكسندروفا أربع مرات في المباراة وتحسم النتيجة لصالحها في 61 دقيقة.

وستلتقي في النهائي الأمريكية جيسيكا بيغولا أو السويسرية ييل تايشمان يوم السبت.

وقالت أنس: "أتمنى أن تمتد المباراة بينهما لخمس ساعات حتى يصيبهما الإرهاق. سأركز فقط على نفسي. كان من الصعب خسارة بعض النهائيات مؤخراً. سأبذل قصارى جهدي في النهائي".

ونجحت التونسية في تحسين سجلها السيئ ضد ألكسندروفا محققة فوزها الثاني ضدها في ثامن مواجهة بينهما، بعد دورة جوهاي الصينية عام 2017، قبل أن تحقق الروسية أربعة انتصارات توالياً.

وكانت جابر أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالمياً سابقاً وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامَي 2016 و2017.

ولا تزال التونسية أعلى مصنفة متبقية في الدورة، تبحث عن لقبها الثاني بعد تتويجها في برمنغهام عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقباً ضمن دورات رابطة المحترفات.

وهذا النهائي السادس الذي تبلغه جابر في مسيرتها، إذ خسرت دورة تشارلستون في وقت سابق العام الحالي، وذاتها في العام الفائت، شيكاغو 2021 وموسكو 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us