سياسة
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تحالف تاريخي.. اليسار يتوحد لمواجهة ماكرون بالانتخابات البرلمانية
أعلنت الأحزاب اليسارية الفرنسية اليوم الجمعة إبرام اتفاق تحالف لمواجهة إيمانويل ماكرون بانتخابات البرلمان، والذي تغير اسم حزبه أيضاً إلى "النهضة".
تحالف تاريخي.. اليسار يتوحد لمواجهة ماكرون بالانتخابات البرلمانية
أحزاب اليسار تتوحد لمواجهة ماكرون في الانتخابات البرلمانية / AP
6 مايو 2022

أبرم الحزب الاشتراكي الفرنسي اليوم الجمعة اتفاق تحالف مع حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد لخوض الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران، في محاولة لحرمان الرئيس إيمانويل ماكرون من الأغلبية.

وقال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فوري: "من الآن فصاعداً سنخوض الحملة الانتخابية معاً".

وسيكون الاتفاق الذي وافق عليه الخضر والشيوعيون في وقت سابق من هذا الأسبوع المرة الأولى التي تتوحد فيها صفوف اليسار الفرنسي منذ 20 عاماً لكن مع وجود حزب فرنسا الأبية المتشكك في الاتحاد الأوروبي في مقعد القيادة هذه المرة.

وتتطلع أحزاب اليسار واليمين من الطيف السياسي الفرنسي إلى إقامة تحالفات لمحاولة التغلب على حزب ماكرون، الذي أعيد تسميته حزب النهضة في انتخابات 12 و19 يونيو/حزيران، لاختيار أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي.

وفاز ماكرون بولاية رئاسية ثانية الشهر الماضي، لكنه سيحتاج إلى أغلبية في البرلمان حتى يتمكن من المضي قدماً في سياسات تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً من 62 حالياً وهو ما يعارضه اليسار واليمين على حد سواء.

وتبلور تحالف الكتلة اليسارية تحت قيادة رئيس حزب فرنسا الأبية المثير للجدل جان لوك ميلونشون الذي أخفق في الوصول إلى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية الشهر الماضي.

وجاء ميلونشون في المركز الثالث بنحو 22% من الأصوات بالجولة الأولى من الانتخابات خلف المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

فيما حصلت المرشحة الرئاسية عن الحزب الاشتراكي آن هيدالجو على نحو 1.7% فقط من الأصوات.

"الجمهورية إلى الأمام" يغير اسمه إلى "النهضة"

وفي سياق منفصل أعلن الأمين العام لحزب "الجمهورية إلى الأمام" الفرنسي ستانيسلاس جويريني تغيير اسم حزبه الذي أسسه رئيس البلاد إيمانويل ماكرون عام 2016 إلى "النهضة".

وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جويريني في باريس الخميس بحضور رئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران وإدوار فيليب مؤسس حزب "آفاق" وفرانسوا بايرو ممثل حزب "الحركة الديمقراطية".

وقال جويريني إن حزبه "حزب شعبي من المفترض أن يكون منفتحاً على اتخاذ خيار التنوير دائماً ضد الظلامية".

وأضاف: "اليوم نبدأ حركة لإعادة بناء حزب الجمهورية إلى الأمام حتى نتمكن من مواصلة توسيع هذه الحركة السياسية التي أسسها الرئيس ماكرون منذ أكثر من ست سنوات في حزب سياسي سيحمل اسم النهضة".

والهدف من تغيير اسم الحزب، حسب الأمين العام، هو "أن تكون حركة وفية لإرادة رئيس الجمهورية في اتخاذ خيار التنوير ضد الظلامية".

وسبق أن حملت قائمة ماكرون بمناسبة الانتخابات الأوروبية عام 2019 اسم "النهضة".

وقبل الانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها في 12 و19 يونيو/حزيران المقبل أعلنت الأحزاب المشاركة في المؤتمر عن اتحاد كونفدرالية باسم "معاً" يجمع أحزاب الأغلبية الرئاسية في الانتخابات التشريعية.​​​​​​​

وحصل حزب "الجمهورية إلى الأمام" إلى جانب حليفه حزب "الحركة الديمقراطية" على أكثر من 300 مقعد في الجمعية الوطنية في الانتخابات البرلمانية عام 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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