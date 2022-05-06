سياسة
2 دقيقة قراءة
تفاصيل مثيرة.. كيف ساهمت واشنطن في غرق الطراد الروسي "موسكفا"؟
أزيح الستار عن تفاصيل مثيرة فى واقعة غرق الطراد الروسى موسكفا الشهر الماضى، إذ تبين أثر تدخل المخابرات الأمريكية بمعلومات استخبارية أسهمت فى إغراق الطراد.
تفاصيل مثيرة.. كيف ساهمت واشنطن في غرق الطراد الروسي "موسكفا"؟
سفن حربية روسية خلال مناورات عسكرية بالبحر الأسود / Reuters
6 مايو 2022

لعبت المخابرات الأمريكية دوراً في غرق الطراد الروسي موسكفا، وفقاً لتقارير إخبارية متعددة، في إشارة إلى التأثيرات الملموسة للمساعدات الأمريكية وسط الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الولايات المتحدة ساعدت بتأكيد بيانات الاستهداف الأوكرانية للسفينة، وفقاً لشبكة إن بي سي نيوز وصحيفة “نيويورك تايمز”.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة لم تشارك في اتخاذ قرار الهجوم كما لم تكن تعلم بأن أوكرانيا ستستهدف السفينة الحربية الروسية.

وغرقت “موسكفا” الشهر الماضي بعد أن أصيبت بصاروخين من طراز نبتون أطلقته القوات الأوكرانية، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، مما تسبب في انفجارها واشتعال النيران فيها، وكان فقدان السفينة بمثابة ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود الروسي.

وخلال مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قال المتحدث جون كيربي إن الولايات المتحدة قدمت “معلومات استخبارية في ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم”.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة لا تقدم معلومات استخبارية عن مواقع كبار القادة العسكريين في ساحة المعركة أو تشارك في قرارات الاستهداف للجيش الأوكراني، ولكنه أوضح أن أوكرانيا تجمع المعلومات التي تقدمها الولايات المتحدة والحلفاء مع المعلومات الاستخبارية التي تحصل عليها في ساحة المعركة، وبعد ذلك تتخذ القيادة الأوكرانية قراراتها الخاصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us