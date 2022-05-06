سياسة
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عمالقة التكنولوجيا تعمل على إنهاء استخدام كلمات المرور.. تَعرَّف البديل
أعلنت عمالقة التكنولوجيا العالمية، عن نظام جديد تنوي إنشاءه يتيح تعريف المستخدم هويته من دون الحاجة إلى حفظ الكثير من الرموز والأحرف، مؤكدة أن الخطة الجديدة ستضمن الأمن الإلكتروني والحماية لمستخدمي هذه المواقع.
عمالقة التكنولوجيا تعمل على إنهاء استخدام كلمات المرور.. تَعرَّف البديل
ما النظام الذي تعمل عليه عمالقة التكنولوجيا لإنهاء استخدام كلمات المرور؟ / AFP
6 مايو 2022

قد تنتهي معاناة مستخدمي الإنترنت مع كثرة كلمات المرور على الشبكة في غضون سنة. فقد أعلنت غوغل وآبل ومايكروسوفت الخميس عن اتفاق لإنشاء نظام يتيح تعريف المستخدم عن هويته من دون الحاجة إلى حفظ الكثير من الرموز والأحرف.

وقالت منظمة "فيدو ألاينس" (فاست أيدنتيتي أونلاين ألاينس) في بيان" "مع الخاصية الجديدة سيتمكن المستهلكون من إثبات هويتهم على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة بسهولة من دون كلمات مرور وبشكل آمن، أياً كان الجهاز أو نظام التشغيل المعتمد".

وتضم المنظمة منذ 2012 جهات في القطاع للعمل على تطوير أنظمة تعريف مشتركة.

وأوضحت غوغل أن الهدف يكمن في تمكين المستخدمين من الاتصال بخدمة إلكترونية ببساطة من خلال فتح قفل الهواتف الذكية (من خلال الوسائل التقليدية التي تشمل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو إدخال رمز متعدد الأرقام)".

وبصورة ملموسة سيتمكن أي موقع إلكتروني من سؤال المستخدم إذا ما كان يريد "التعريف بهويته بواسطة أدوات التعريف الخاصة بنظام فيديو". وستظهر هذه الرسالة بصورة متزامنة على الهاتف حيث يتعين على المستخدم الموافقة على الطلب من خلال فك قفل الشاشة، ما يتيح الاتصال بالموقع.

وستحفظ الهواتف الذكية أدوات التعريف المرمزة المسماة "passkey" (مفتاح الدخول).

وتعهدت مجموعات التكنولوجيا العملاقة الثلاث اعتماد هذا النظام الجديد في غضون اثني عشر شهراً على الأجهزة العاملة بنظامَي "أندرويد" و"آي أو إس" (التابعين لـ"غوغل" و"آبل") وعلى أنظمة التصفح "كروم" و"إيدج" و"سفاري" (التابعة لـ"غوغل" و"مايكروسوفت" و"آبل") وعلى "ويندوز" و"ماك أو إس" (نظامَي التشغيل التابعين لـ"مايكروسوفت" و"آبل" لأجهزة الكمبيوتر).

وأشارت "آبل" في بيان إلى أن "التعريف باستخدام كلمات السر حصراً يشكل إحدى مشكلات الأمن الإلكتروني الأكثر انتشاراً على الإنترنت".

ولفتت الشركة إلى أن "المقاربة الجديدة ستحمي من عمليات التصيد الاحتيالي وسيكون الاتصال بخدمة ما أكثر أماناً بصورة جذرية مقارنة مع استخدام كلمات المرور وغيرها من التقنيات المستخدمة مثل إرسال رموز فريدة عبر الرسائل النصية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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