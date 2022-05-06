سياسة
2 دقيقة قراءة
تقرير.. منصات التواصل لم تُبالِ بـ89% من شكاوى معاداة الإسلام
كشف تقرير عن دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن شركات التواصل الاجتماعي كانت غير مبالية بـ89% من الشكاوى حول المشاعر المعادية للمسلمين ولم تتخذ الإجراءات اللازمة بحقها.
تقرير.. منصات التواصل لم تُبالِ بـ89% من شكاوى معاداة الإسلام
حاولت وسائل التواصل الاجتماعي توفير تجمعات افتراضية أسرية عن طريق لقاءات الفيديو عبر العديد من التطبيقات / Others
6 مايو 2022

التقرير أعده مركز مكافحة الكراهية الرقمية "CCDH" وقال إن دعوات ميتا وتويتر وغوغل لإزالة المنشورات الإرهابية والعنيفة في 2019 ثبت أنها بيانات صحفية بوعود جوفاء.

كشف تقرير عن دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن شركات التواصل الاجتماعي كانت غير مبالية بـ89% من الشكاوى حول المشاعر المعادية للمسلمين ولم تتخذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وذكر التقرير الذي أعده مركز مكافحة الكراهية الرقمية "CCDH" أن البيان المشترك الصادر عن شركات ميتا وتويتر وغوغل بدعم الدعوات لإزالة المنشورات الإرهابية والعنيفة في 2019 ثبت مرة أخرى أنها بيانات صحفية لا شيء فيها سوى الوعود الجوفاء.

وكشف التقرير الذي نشر على موقع المركز (مقره واشنطن) "أن شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وتويتر ويوتيوب، لم تتخذ أي إجراء في 89% من المنشورات المعادية للمسلمين والمعادية للإسلام".

وتوصل الباحثون الذين أعدوا التقرير باستخدام أدوات الإبلاغ الخاصة بالمنصات المذكورة إلى أن 530 منشوراً بمحتويات مزعجة ومتعصبة وغير إنسانية تستهدف المسلمين برسوم كاريكاتورية عنصرية ومؤامرات وادعاءات لا أساس لها شوهدت 25 مليون مرة على الأقل.

وأشار البيان إلى أنه كان من السهل التعرف على معظم تلك المحتويات المسيئة، حيث لا يزال يتجاهلها.

وأكد أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك وتويتر سمحت للمستخدمين باستخدام علامات التصنيف "هاشتاغ" مثل (الموت للإسلام)، و(الإسلام هو السرطان)، وأن تلك المحتويات التي جرى نشرها لاقت 1.3 مليون مشاهدة على الأقل.

وحذر التقرير من أن السماح بمشاركة المحتويات المعادية للإسلام من شأنه أن يشجع الانقسامات الاجتماعية ويُطبع السلوك المسيء ويُشجع الهجمات غير المتصلة بالإنترنت.

ولفت إلى أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تجني الأموال من المحتويات والتفاعلات المناهضة للإسلام، وبالتالي تتغاضى عن انتشار الكراهية.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us