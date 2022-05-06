أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية الجمعة مغادرة طائرة تقل أسرى حوثيين إلى اليمن.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن "أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن غادرت المملكة ضمن المبادرة السعودية الإنسانية".

وأشار إلى أن "3 مراحل لنقل الأسرى جواً إلى صنعاء وعدن، سيجري استكمالها اليوم"، من دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين أو الحكومة اليمنية حول بيان التحالف العربي حتى الساعة 7.50 ت.غ.

وفي 28 أبريل/نيسان الماضي أعلن التحالف أنه سيطلق سراح 163 أسيراً حوثياً شاركوا بالعمليات القتالية ضد السعودية، في مبادرة إنسانية من المملكة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مطلع أبريل/نيسان الماضي، موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية والحوثيون المدعومون من إيران والمسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.