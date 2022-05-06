اقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في 20 عاماً مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الجمعة، إذ عززت عمليات البيع في الأسواق في مواجهة مخاوف الركود العالمي عملة الملاذ الآمن.

وفتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، وتتجه نحو تسجيل أسوأ أسبوع لها في شهرين، بعد هبوط حاد في وول ستريت.

وظلت العملة الأمريكية مرتفعة وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من أقرانه لوقف التضخم الجامح.

وقال محللون إن تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم قد يعزز الحجة لتشديد قوي.

ويتوقع الاقتصاديون إضافة 391 ألف وظيفة في الولايات المتحدة الشهر القادم، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ستة عملات رئيسية منافسة، 0.5% في ساعات التداول الأوروبية المبكرة ليسجل أعلى مستوى في 20 عاماً عند 104.07 نقطة.

لكنه فقد قوته لاحقاً في تداولات متقلبة، واستقر في أحدث معاملات عند 103.55. وبدا واضحاً أن المؤشر سيحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بارتفاع 0.3% خلال الأسبوع.

وفقد اليورو ما يصل إلى 0.5% مقابل الدولار في ساعات التداول الأوروبية المبكرة، قبل أن يعكس مساره. وكان مرتفعاً في أحدث تداولات بـ0.2% إلى 1.05555 دولار.

فيما استقر الجنيه الإسترليني إلى حد بعيد بعد انخفاضه في وقت سابق إلى ما دون 1.23 دولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، وذلك بعد يوم من إرسال بنك إنجلترا تحذيراً شديداً من أن بريطانيا تخاطر بضربة مزدوجة من الركود وتضخم يتجاوز 10%.

وانضم بنك إنجلترا إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ورفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1%.

وتراجع الين قليلاً مقابل الدولار، إذ انخفض 0.2% إلى 130.46 ين للدولار.

وبالنسبة إلى العملات المشفرة نزلت عملة بتكوين قليلاً وجرى تداولها عند ما يزيد قليلاً على 36 ألف دولار.