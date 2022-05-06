سياسة
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أوكرانيا تطلب مساعدة "أطباء بلا حدود" والعفو الدولية تدعو لمحاسبة روسيا
دعت منظمة العفو الدولية لمحاسبة روسيا على جرائم الحرب التي ارتكبتها في أوكرانيا والتي وثقتها في تقاريرها، فيما نفت موسكو التهم الموجهة إليها في ذلك، معتبرة أنها حملة تضليلية تقودها الولايات المتحدة.
أوكرانيا تطلب مساعدة "أطباء بلا حدود" والعفو الدولية تدعو لمحاسبة روسيا
"العفو الدولية" تدعو لمحاسبة روسيا على "جرائم الحرب" / AP
6 مايو 2022

قالت منظمة العفو الدولية "آمنستي" الجمعة إنه ينبغي "محاسبة" روسيا على جرائم حرب موثقة في أوكرانيا، في حين ناشدت كييف منظمة أطباء بلا حدود المساعدة في إجلاء المقاتلين المتحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.

جاء ذلك في أعقاب إعلان المنظمة توثيقها وقوع جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها القوات الروسية في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، بما في ذلك عمليات إعدام تعسفي وقصف مساكن وتعذيب، وفق وكالة "أسوشيتيد برس".

وأوضحت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامارد في بيان أن نمط الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية والتي وثقناها "هي هجمات غير قانونية وقتل عمد للمدنيين".

وأضافت: "من الضروري أن يجري تقديم جميع المسؤولين للعدالة".

وتابعت: "التقينا عائلات قتل أحباؤها في هجمات مروعة، وتغيرت حياتهم إلى الأبد بسبب الغزو الروسي، ندعم مطالبهم بالعدالة وندعو السلطات الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية لضمان الحفاظ على الأدلة التي يمكن أن تدعم محاكمات جرائم الحرب في المستقبل".

وأوضحت المنظمة أنها جمعت أدلة وشهادات في 8 مدن قرب كييف، بما في ذلك بوتشا.

وأشارت تقارير إعلامية وحقوقية عدة إلى أنه بعد انسحاب القوات الروسية من بوتشا في أبريل/نيسان الماضي جرى العثور على جثث ملقاة في الشوارع، وكثير منهم مقيدة أيديهم خلف ظهورهم وفي مقابر جماعية.

وقال حاكم إقليم كييف أولكسندر بافليوك آنذاك، إنه عُثر على ما لا يقل عن 1235 جثة مدنية في المنطقة، حسب الوكالة الأمريكية.

وفي أبريل/نيسان الماضي صنف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أوكرانيا بأنها "مسرح جريمة"، خلال زيارته التي أجراها إلى مدينة بوتشا.

وقال خان في تصريحات صحفية إن المحكمة الجنائية الدولية لديها "أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب جرائم تدخل في اختصاصها في أوكرانيا".

وتنفي روسيا مزاعم قتلها مدنيين في بوتشا، وقالت إن صور القتلى المدنيين بالمدينة الأوكرانية كانت "بأوامر" من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم إلى موسكو.

إجلاء المقاتلين والمدنيين من آزوفستال

من جانب آخر ناشدت أوكرانيا منظمة أطباء بلا حدود للمساعدة في إجلاء المقاتلين المتحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول الذي تحاصره القوات الروسية.

وقالت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتاً إنها أرسلت خطاباً إلى المنظمة الخيرية الطبية وطلبت منها تقييم الحالة الجسدية والنفسية للمقاتلين وجمع الأدلة على الظروف التي يعيشونها وتقديم المساعدة الطبية إلى "الأوكرانيين الذين انتهكت روسيا الاتحادية حقوقهم الإنسانية".

وتنفي روسيا استهداف المدنيين وحثت المقاتلين في المصنع مترامي الأطراف على الاستسلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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