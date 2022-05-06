سياسة
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هل أراد ترمب قصف مصانع مخدرات فى المكسيك؟ وزير دفاعه يجيب
نشرت صحيفة نيويورك تايمز، مقتطفات من مذكرات مارك إسبر وزير الدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترمب ذكر فيها أن الأخير كان يعتبر أن الولايات المتحدة يمكنها أن توجه ضربة صاروخية إلى مصانع المخدرات فى المكسيك ثم تنكر مسؤوليتها عن القصف.
هل أراد ترمب قصف مصانع مخدرات فى المكسيك؟ وزير دفاعه يجيب
مارك إسبر كان وزيراً للدفاع فى إدارة ترمب / Reuters
6 مايو 2022

استفسر دونالد ترمب في العام 2020 عن إمكانية قصف مختبرات تهريب المخدرات في المكسيك مع وزير الدفاع في إدارته مارك إسبر، حسب ما أفاد هذا الأخير في كتاب سيصدر في 10 مايو/أيار.

وحسب مقتطفات من الكتاب نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، كان ترمب يعتبر حينها أن الولايات المتحدة يمكنها أن تدّعي أنها ليست مَن وجه مثل تلك الضربة الصاروخية على الأراضي المكسيكية، حسب إسبر الذي شغل منصب وزير دفاع في إدارة ترامب بين يوليو/تموز 2019 ونوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وكان ترمب قد استفسر مرّتين عمّا إذا كانت القوات المسلّحة قادرة على "إطلاق صواريخ على المكسيك لتدمير مختبرات المخدّرات"، حسب ما كتب مارك إسبر في كتابه "إيه سيكرد أوث" A Sacred Oath ("قَسَم مقدّس")، مؤكّداً أن أقوال ترمب جعلته عاجزاً عن الكلام.

وكان دونالد ترمب قد قرّر طرد مارك إسبر في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد أيام من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكانت العلاقات بين ترمب ووزيره متوتّرة منذ أن اعترض هذا الأخير علناً قبل أشهر على نشر الجيش لقمع التظاهرات المناهضة للعنصرية في البلاد.

وفي مقتطفات أخرى من مذكّراته، كتب إسبر أن، على هامش هذه التظاهرات في يونيو/حزيران 2020، قال ترمب بغضب داخل المكتب البيضاوي "ألا يمكنكم ببساطة إطلاق النار عليهم؟ أطلقوا النار على سيقانهم أو شيء من هذا القبيل".

مصدر:AFP
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