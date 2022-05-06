سياسة
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مسؤول روسي: سنبقى في جنوب أوكرانيا إلى الأبد
توعّد مسؤول روسي بارز في تصريحات من مدينة خيرسون الأوكرانية، الجمعة، ببقاء روسيا في جنوب أوكرانيا إلى الأبد.
مسؤول روسي: سنبقى في جنوب أوكرانيا إلى الأبد
  برلماني روسي بارز: سنبقى في جنوب أوكرانيا "إلى الأبد"   / AA
6 مايو 2022

أكد المسؤول البرلماني الروسي أندري تورتشاك، اليوم الجمعة، أن روسيا ستبقى في جنوب أوكرانيا "إلى الأبد"، وذلك خلال زيارته مدينة خيرسون الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة التامة عليها منذ مارس/آذار الماضي.

وقال تورتشاك النائب الأول لرئيس المجلس الاتحادي الروسي كما نقل عنه بيان لحزب روسيا الموحدة الحاكم "إذ أتوجه إلى سكان منطقة خيرسون، أود أن أقول مجدداً إن روسيا موجودة هنا إلى الأبد. يجب عدم التشكيك في ذلك".

وأضاف تورتشاك "لن تكون هناك أي عودة إلى الماضي. سنعيش معاً، سنطور هذه المنطقة الغنية بتراثها التاريخي وشعبها الذي يقيم هنا".

وأكد أن روسيا ستساعد منطقة خيرسون كما فعلت بالنسبة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في شرق أوكرانيا واللتين اعترفت موسكو باستقلالهما.

وأورد أن جميع قدامى المقاتلين المقيمين في هذه الأراضي والذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية سيتلقون هدايا ومكافآت مالية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة التاسع من مايو/أيار، ذكرى انتصار روسيا على ألمانيا النازية.

وأوضح أن المركز الذي سيقيمه الحزب الحاكم سيهتم خصوصاً بتأمين مواد غذائية وأدوية للسكان.

وللمرة الأولى يعلن مسؤول روسي رفيع عزم موسكو على البقاء في الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وخيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، هي إلى الآن المدينة الأوكرانية المهمة الوحيدة التي سيطر عليها الروس في شكل كامل منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وأعلنوا ذلك في الثالث من مارس/آذار الذي تلاه.

وسبق أن أعلنت الإدارة الروسية لهذه المدينة الساحلية نيتها اعتماد الروبل بديلاً للعملة الأوكرانية اعتباراً من الأول من مايو/أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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