سياسة
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"الصخرة".. أكبر ألماسة بيضاء ستُعرض في المزاد وهذا سعرها المتوقع
قالت دار كريستيز للمزادات إنها ستطرح أكبر ألماسة بيضاء للبيع بالمزاد العلني في جنيف الأسبوع المقبل، والألماسة التي اشتهرت باسم (الصخرة) وهي على شكل كمثرى وفي حجم كرة الجولف تقريباً، تزن 228.31 قيراط، ومن المتوقع أن تباع بنحو 30 مليون دولار.
"الصخرة".. أكبر ألماسة بيضاء ستُعرض في المزاد وهذا سعرها المتوقع
انتعشت أسعار الألماس عالمياً بفعل العقوبات المفروضة على روسيا المنتج الرئيسي له / Reuters
6 مايو 2022

تُطرح أكبر ألماسة بيضاء للبيع بالمزاد العلني في جنيف الأسبوع المقبل، ضمن عملية بيع تنفذها دار كريستيز وتضم حجرين كريمين يزن كل منهما أكثر من 200 قيراط.

وقالت دار كريستيز إن الألماسة التي اشتهرت باسم (الصخرة) وهي على شكل كمثرى وفي حجم كرة الجولف تقريباً، تزن 228.31 قيراط، ومن المتوقع أن تباع بنحو 30 مليون دولار.

وقال ماكس فوسيت مدير قسم المجوهرات بدار كريستيز في جنيف لرويترز "غالباً مع هذه الأحجار الكبيرة، يتم التضحية ببعض من الشكل من أجل الحفاظ على الوزن".

وأضاف أن هذه الألماسة على "شكل كمثرى متناسق تماماً، وهي إحدى أندر الأحجار الكريمة التي تُطرح في مزاد على الإطلاق".

وانتعشت أسعار الألماس عالمياً بفعل العقوبات المفروضة على روسيا المنتج الرئيسي له، فضلاً عن عودة الفعاليات التي يحضرها كبار الشخصيات مع رفع القيود التي فُرضت لاحتواء جائحة كورونا.

والألماسة (الصخرة) جرى استخراجها وصقلها في جنوب إفريقيا. وكان الرقم القياسي السابق في مزاد لألماسة بيضاء هو جوهرة تزن 163.41 قيراط بيعت في عام 2017.

وتبيع دار كريستيز أيضاً جوهرة صفراء اللون تزن 205.07 قيراط على شكل وسادة تحمل اسم (ألماسة الصليب الأحمر) نظراً لأن جزءاً غير محدد من عائدات المزاد سيذهب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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