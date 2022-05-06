قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن مدينة ماريوبول "دُمِّرت بالكامل" وإنه لم يبق أمام روسيا سوى مجمع صناعة الصلب لإحكام سيطرتها عليها.

وأضاف زيلينسكي خلال مداخلة عبر الفيديو نظمتها مؤسسة شاتام هاوس للأبحاث في لندن، "عليكم أن تفهموا أن ماريوبول لن تسقط أبداً.. لقد دُمِّرت بالفعل، ولم يعد هناك أي بناء، فقد دُمّر كل شيء بالكامل".

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه لا يزال هناك "هذا المبنى الصغير، مجمع مصنع الصلب في آزوفستال، أو ما تبقى منه".

وتابع زيلينسكي "يجري إجلاء الناس قدر ما نستطيع.. إذا قتلوا (الروس) أشخاصاً يمكن مبادلتهم كأسرى حرب أو إطلاق سراحهم كمدنيين، أو مساعدتهم كجرحى مدنيين أو عسكريين، فلا أعتقد أنه يمكننا إجراء محادثات دبلوماسية بعد ذلك".

قافلة جديدة لإجلاء المدنيين

إلى ذلك، ينتظر وصول قافلة جديدة للأمم المتحدة إلى ماريوبول، لإجلاء آخر المدنيين المتحصنين في مجمع آزوفستال الواقع في دونباس، من دون أي ضمان بوقف للقتال.

وعلى الرغم من هذا الغموض أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أمس الخميس، أن هذه القافلة الجديدة في طريقها إلى المدينة.

وأعلنت الجمعة، نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك إجلاء 50 مدنياً ضمن قافلة جديدة من مصنع آزوفستال، المحاصر من قبل القوات الروسية.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تشارك "بالتنسيق مع الأمم المتحدة وطرفي النزاع" في عملية الإجلاء. وأضافت أنها "تشدد على واقع أنه لا يمكن الكشف عن أي تفصيل حتى يسمح الوضع بذلك، بهدف عدم تقويض العملية بشكل خطير".

وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك "تمكنّا من إجلاء نحو 500 مدني" في الأيام الأخيرة.

كما أكّدت نائبة رئيس الحكومة إيرينا فيريشتشوك لوكالة الصحافة الفرنسية "اليوم، نركّز على آزوفستال".

ضمانات روسية وقتال مستمر

بالمقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الخميس، أن "الجيش الروسي لا يزال مستعداً لضمان إجلاء المدنيين" من آزوفستال حيث ما زال نحو مئتين منهم محاصرين مع المقاتلين الأوكرانيين في هذا المجمع.

وفي الوقت ذاته قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الجيش الروسي يحترم وقف إطلاق النار حول المصنع، مؤكداً أن الممرات الإنسانية حول آزوفستال قائمة.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية صباح الجمعة أن القوات الروسية تواصل هجومها على مصنع آزوفستال.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية "استأنفت في بعض المناطق بدعم جوي، العمليات الهادفة إلى السيطرة على المصنع" و"حصار وحدات الدفاع (الأوكرانية) مستمرّ".

وستتيح السيطرة على هذا المجمع لموسكو إعلان اكتمال سيطرتها على ماريوبول التي كان عدد سكانها يناهز 500 ألف نسمة قبل الحرب، ودمرها شهران من الحصار والقصف.