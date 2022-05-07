في ظل استمرار الهجوم الروسي عل مدن أوكرانيا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، فيما أكدت كييف نجاح إجلاء نحو 50 مدنياً في مصنع أزوفستال للصلب المحاصر في ماريوبول. كذلك أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً أكد فيه "دعمه القوي" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "في سعيه لحل سلمي".

مساعدات عسكرية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا تشمل خصوصاً ذخائر مدفعية وأجهزة رادار، لكنه حذّر من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد، داعياً الكونغرس لرصد مبالغ إضافية.

وقال بايدن: "أعلن عن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية التي ستوفر لأوكرانيا مزيداً من الذخائر المدفعية وأجهزة الرادار وغيرها من المعدات"، فيما أشار مسؤول أمريكي رفيع إلى أن الحزمة بقيمة 150 مليون دولار.

وأوضح المسؤول أن المساعدات تشمل خصوصاً 25 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم وأجهزة رادار مضادة للبطاريات لكشف مواقع مرابض المدفعية الروسية وأجهزة تشويش للاتصالات".

دعم مساعي غوتيريش

إلى ذلك أصدر مجلس الأمن الدولي الجمعة بياناً بإجماع أعضائه أكد فيه “دعمه القوي” للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “في سعيه لحل سلمي” للهجوم الذي تشنه روسيا على أوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

والبيان الذي أعدته النرويج والمكسيك واطلعت عليه وفق وكالة الصحافة الفرنسية لا يمضي إلى حد دعم وساطة لغوتيريش كما نصت صيغة أولى للنص الذي كان موضوع تفاوض منذ الخميس.

ويعكس البيان الذي جرت الموافقة عليه موقفاً موحداً للمرة الأولى لمجلس الأمن منذ 24 فبراير/شباط الماضي. وبُعيد اندلاع الحرب استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدينها ويطالبها بسحب جيشها نحو الأراضي الروسية.

وفور صدور البيان رحّب به غوتيريش قائلاً: “اليوم وللمرة الأولى تكلّم مجلس الأمن بصوت واحد من أجل السلام في أوكرانيا”، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية.

وتابع الأمين العام: “كما قلت مراراً، يجب على العالم الاتحاد لإسكات البنادق ودعم قيم ميثاق الأمم المتحدة”، مؤكداً أنه سيواصل بذل قصارى جهده لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة وإيجاد طريق السلام.

عمليات إجلاء جديدة

ميدانياً جرى إجلاء خمسين مدنياً الجمعة من مصنع أزوفستل للصلب المحاصر في ماريوبول بأوكرانيا.

وقال المركز الروسي المؤقت للاستجابة الإنسانية في بيان إن 11 من بين 50 مواطناً كانوا أطفالاً.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فاريشوك إن 50 مدنياً غادروا المصنع من دون إعطاء تفاصيل عن عدد الأطفال هناك.

وقال فاريشوك والمنظمة الروسية إن إجلاء المدنيين من أزوفستال سيستمر اليوم السبت.