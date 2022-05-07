سياسة
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كوريا الشمالية تطلق "مقذوفاً مجهولاً".. وأمريكا تحذر من تجربة نووية وشيكة
قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة غير محددة قبالة سواحلها الشرقية، فيما أشارت تقديرات أمريكية إلى أن بيونغ يانغ قد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية نهاية الشهر الجاري.
كوريا الشمالية تطلق "مقذوفاً مجهولاً".. وأمريكا تحذر من تجربة نووية وشيكة
كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً مجهولاً وتنتقد السياسة الأمريكية "المعادية" / Reuters
7 مايو 2022

قال جيش كوريا الجنوبية السبت إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة غير محددة قبالة ساحلها الشرقي من دون الخوض في التفاصيل.

من جهتها قالت وزارة الدفاع اليابانية على تويتر إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخاً باليستياً.

إلى ذلك قالت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة إن تقديرات أمريكية تشير إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع بونجي-ري للتجارب النووية، وقد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية فيه بوقت مبكر من هذا الشهر.

وأضافت بورتر في إفادة صحفية: "هذا التقييم يتفق مع التصريحات العامة الصادرة من كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة. تبادلنا هذه المعلومات مع الحلفاء والشركاء وسنواصل التنسيق معهم من كثب".

ومنذ 2006 تخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية بموجب قرارات يصدرها مجلس الأمن الدولي سنوياً بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

وتعثرت المحادثات الدبلوماسية العديدة التي تهدف إلى إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن القنبلة الذرية منذ فشل الاجتماع الذي عقد بين جونغ أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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