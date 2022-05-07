حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الولايات المتحدة قد تشهد 100 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد وموجة كبيرة من الوفيات في الخريف والشتاء المقبلين جراء متغيرات الفيروس الجديدة التي أظهرت قدرة هائلة على تجنب المناعة.

موجة كبيرة

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن هذا التوقع كشف عنه مسؤول كبير في الإدارة الجمعة مع اقتراب البلاد من حصيلة وفيات تصل إلى مليون جراء الفيروس.

وأشار المسؤول إلى أن التوقع يفترض أن يستمر متحور أوميكرون في الانتشار، مقراً بأن مسار الوباء يمكن أن يتغير بسبب عوامل عديدة.

وقالت الصحيفة إن العديد من الخبراء اتفقوا على أن حدوث موجة كبيرة هذا الخريف والشتاء أمر ممكن نظراً إلى تراجع المناعة من اللقاحات وتخفيف القيود وظهور متغيرات أكثر قدرة على الهروب من الحماية المناعية.

ونقلت "واشنطن بوست" عن المسؤول في الإدارة الأمريكية قوله "إن أحدث التوقعات تجري مشاركتها مع المشرعين في الكابيتول هيل حيث يسعى البيت الأبيض إلى استئناف المفاوضات المتوقفة حول تخصيص مزيد من التمويل للاستجابة لفيروس كورونا".

الصين تدافع عن "صفر كورونا"

إلى ذلك حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ أي شخص من التشكيك في سياسة البلاد بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والمعروفة باسم "صفر كوفيد"، وسط سخط عام من عمليات الإغلاق الصارمة.

وفي اجتماع ترأسه الزعيم شي الخميس تعهدت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم "بالالتزام الثابت للسياسة العامة المتمثلة في ديناميكية صفر كوفيد، والمواجهة بحزم ضد أي أقوال وأفعال تشوه أو تشكك أو تنكر سياسات بلادنا للوقاية من الوباء".

وقالت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن "استراتيجيتنا للوقاية والسيطرة تحددها طبيعة الحزب ومهمته، ويمكن لسياساتنا أن تصمد أمام اختبار التاريخ، وإجراءاتنا علمية وفعالة".

إصابات جديدة في بكين

بدوره قال التلفزيون الرسمي اليوم السبت إن العاصمة الصينية سجلت 45 إصابة جديدة بكورونا ظهرت عليها أعراض في السادس من مايو/أيار، انخفاضاً من 55 في اليوم السابق.

وأضاف أن المدينة سجلت أيضاً 8 إصابات بلا أعراض مقابل 17 في اليوم السابق.

ومنذ بضعة أسابيع تواجه الصين التي بقيت بمنأى عن الجائحة إلى حد كبير لمدة عامين، أسوأ تفشٍّ للوباء منذ ربيع عام 2020، ما قوض استراتيجيتها الخاصة بصفر كورونا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

كما سجلت الصين 13 وفاة جديدة، جميعها في شنغهاي، لتصل الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 5153 وفاة.