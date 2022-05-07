سياسة
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وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 73 إرهابياً منذ انطلاق عملية المخلب- القفل
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن جيش بلاده حيد 73 إرهابياً حتى الآن بعملية المخلب- القفل ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، مؤكداً أن العملية تجري بنجاح وفقاً للخطة.
وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 73 إرهابياً منذ انطلاق عملية المخلب- القفل
خلصوي أقار: الجيش التركي حيد 73 إرهابياً حتى الآن في عملية المخلب- القفل الجارية ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق / AA
7 مايو 2022

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن جيش بلاده حيد 73 إرهابياً حتى الآن في عملية المخلب-القفل الجارية ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

جاء ذلك بتصريح للصحفيين السبت خلال زيارته برفقة قادة عسكريين إلى مقر قيادة القوات البحرية في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

وأضاف أقار أن القوات التركية دمرت 102 مغارة ومخبأ للإرهابيين، كما دمرت 524 عبوة ناسفة مصنوعة يدوياً.

وأكد أن القوات التركية تلاحق الإرهابيين في ظل ظروف جوية قاسية وتواصل اقتحام مخابئهم.

ولفت إلى أن 10 جنود من القوات التركية استشهدوا حتى الآن خلال العملية العسكرية ضد معاقل الإرهابيين.

وشدد على أن "القوات التركية ستلاحق الإرهابيين الذين ينتابهم الذعر والإرباك"، وأنهم عازمون على "تخليص الشعب التركي من آفة هذا التنظيم الإرهابي المستمرة منذ 40 عاماً".

وبيّن أن عملية المخلب-القفل​​​​​​ تجري بنجاح وفقاً للخطة المرسومة لها.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي أطلقت تركيا عملية المخلب-القفل​​​​​​ ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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