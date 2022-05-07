قالت وزارة الدفاع إن دبابة واحدة على الأقل من طراز "T-90M"، وهي أكثر الدبابات الروسية تطوراً، دمرت أثناء القتال.

قالت وزارة الدفاع البريطانية السبت إن الصراع في أوكرانيا يتسبب بـ"خسائر فادحة" في بعض الوحدات العسكرية الأكثر كفاءة لدى القوات الروسية.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على تويتر في إطار تقييمها اليومي لوضع الحرب في أوكرانيا أن دبابة واحدة على الأقل من طراز "T-90M"، وهي أكثر الدبابات الروسية تطوراً، دمرت أثناء القتال.

وأوضحت أن ما يقرب من 100 دبابة "T-90M" في الخدمة حالياً من بين أفضل الوحدات المجهزة لدى الجيش الروسي، بما في ذلك تلك التي تقاتل في أوكرانيا.

وقالت إن درع النظام الذي جرى ترقيته والمصمم لمواجهة الأسلحة المضادة للدبابات يظل عرضة للخطر إذا لم يكن مدعوماً من قبل عناصر القوة الأخرى. وتتضمن "T-90M" درعاً محسّناً ومدفعاً مطوراً وأنظمة ملاحة متطورة عبر الأقمار الصناعية.

وجاء في الإحاطة البريطانية اليومية: "ستستغرق روسيا وقتاً طويلاً وتكاليف كبيرة لإعادة تشكيل قواتها بعد هذا الصراع. سيكون صعباً بشكل خاص استبدال المعدات الحديثة المتقدمة بسبب العقوبات التي تقيد وصول روسيا إلى المكونات الإلكترونية الدقيقة الهامة".

وأطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" بسيادتها.