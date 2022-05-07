سياسة
2 دقيقة قراءة
بريطانيا تقول إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة بأوكرانيا.. ما أبرزها؟
كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن تكبّد القوات الروسية المشاركة في الهجوم على أوكرانيا خسائر فادحة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.
بريطانيا تقول إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة بأوكرانيا.. ما أبرزها؟
مدرعة روسية معطوبة في أوكرانيا / AA
7 مايو 2022

قالت وزارة الدفاع إن دبابة واحدة على الأقل من طراز "T-90M"، وهي أكثر الدبابات الروسية تطوراً، دمرت أثناء القتال.

قالت وزارة الدفاع البريطانية السبت إن الصراع في أوكرانيا يتسبب بـ"خسائر فادحة" في بعض الوحدات العسكرية الأكثر كفاءة لدى القوات الروسية.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على تويتر في إطار تقييمها اليومي لوضع الحرب في أوكرانيا أن دبابة واحدة على الأقل من طراز "T-90M"، وهي أكثر الدبابات الروسية تطوراً، دمرت أثناء القتال.

وأوضحت أن ما يقرب من 100 دبابة "T-90M" في الخدمة حالياً من بين أفضل الوحدات المجهزة لدى الجيش الروسي، بما في ذلك تلك التي تقاتل في أوكرانيا.

وقالت إن درع النظام الذي جرى ترقيته والمصمم لمواجهة الأسلحة المضادة للدبابات يظل عرضة للخطر إذا لم يكن مدعوماً من قبل عناصر القوة الأخرى. وتتضمن "T-90M" درعاً محسّناً ومدفعاً مطوراً وأنظمة ملاحة متطورة عبر الأقمار الصناعية.

وجاء في الإحاطة البريطانية اليومية: "ستستغرق روسيا وقتاً طويلاً وتكاليف كبيرة لإعادة تشكيل قواتها بعد هذا الصراع. سيكون صعباً بشكل خاص استبدال المعدات الحديثة المتقدمة بسبب العقوبات التي تقيد وصول روسيا إلى المكونات الإلكترونية الدقيقة الهامة".

وأطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" بسيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us