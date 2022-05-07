سياسة
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ألمانيا.. السفارة الروسية تعلن إحباط هجوم بالمتفجرات ضد صحفيين روس في برلين
حمّلت الخارجية الروسية المجتمع الغربي المسؤولية عن أمن الصحفيين الروس وسلامتهم. وذلك بعد أن أعلنت الفرق الأمنية بألمانيا إحباط عملية تفجير في مبنى سكني ببرلين يضم وكالة أنباء روسية.
ألمانيا.. السفارة الروسية تعلن إحباط هجوم بالمتفجرات ضد صحفيين روس في برلين
السفارة الروسية في ألمانيا  / Getty Images
7 مايو 2022

أعلنت السفارة الروسية في ألمانيا أنه جرى إحباط "هجوم إرهابي بالمتفجرات" ضد صحفيي وسائل الإعلام الروسية وعائلاتهم في برلين.

وقالت مصادر إنه عُثر على جسم مشبوه في المبنى الذي يعيشون فيه.

وبعد عمليات التحقق أكد خبراء المتفجرات أنها عبوة ناسفة مزروعة في محراب المبنى، وفق قناة "روسيا اليوم" الروسية.

وأرسلت السفارة الروسية مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية تطالب بالتحقيق في الحادث.

بدورها طالبت وزارة الخارجية الروسية السلطات الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" الأخرى باتخاذ تدابير فورية لحماية الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم على أراضيها.

وجاء في بيان الخارجية: "نطالب السلطات الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الأخرى باتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم على أراضيها. والحكومة الألمانية ملزمة بإجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية هذا الحادث "نتيجة مباشرة لاضطهاد الغرب لوسائل الإعلام الروسية وموظفيها"، وفق تعبيرها.

وأضافت الوزارة الروسية أن "القرار المسيس بإبعاد وسائل الإعلام الروسية عن البث في الاتحاد الأوروبي كان نذيراً لتخويفهم الجسدي حتى القضاء عليهم".

وتابع البيان: "يجب تقديم تقييم محايد لهذا الهجوم الفاضح على المبادئ الأساسية للديمقراطية، حرية التعبير وسلامة الصحفيين، من خلال الهياكل المتخصصة لحماية حقوق الصحفيين في الأمم المتحدة واليونسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

من جهتها باشرت الشرطة الألمانية تحقيقاً بالحادث وفتح تحقيق جنائي بعد اكتشاف وجود جسم مشبوه (متفجرات) في المبنى المذكور.

وقال متحدث باسم شرطة برلين إنه جرى إتلاف أداة عُثر عليها في مبنى سكني يضم وكالة أنباء روسية في منطقة شتجليتز في برلين يوم الجمعة.

وأضاف أن محققين جنائيين وممثلي ادعاء يدرسون الآن مدى خطورة الأداة والغرض منها، مشيراً إلى أنه سيجري إعلان المزيد من التفاصيل عن الواقعة اليوم السبت.

ومن جانبها قالت وكالة "نوفوستي" أيضاً إنه جرى إجلاء الصحفيين وأفراد عائلاتهم واستدعاء ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات إلى مكان الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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