سياسة
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عشرات الإصابات والوفيات.. أمريكا تفتح تحقيقاً في انتشار التهاب الكبد الغامض
أثار ارتفاع عدد الإصابات الغامضة بالتهاب الكبد لدى الأطفال في الولايات المتحدة قلق السلطات التي أعلنت فتح تحقيق بالأمر يشرف عليه عدد كبير من العلماء، ولا تزال التحليلات بذلك متابينة.
عشرات الإصابات والوفيات.. أمريكا تفتح تحقيقاً في انتشار التهاب الكبد الغامض
أمريكا تحقق في 109 إصابات غامضة بالتهاب الكبد لدى أطفال / Reuters
7 مايو 2022

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية الجمعة أنها تحقق في 109 إصابات غامضة بالتهاب الكبد لدى أطفال في الولايات المتحدة أسفرت عن خمس وفيات.

وتثير التهابات الكبد الحادة أيضاً مخاوف في أوروبا حيث سُجلت حالات كثيرة، وينكب علماء من العالم أجمع على البحث في أسبابها.

ورصدت الحالات في الولايات المتحدة في 25 ولاية ومنطقة أمريكية، ويبلغ معدل أعمار الأطفال المصابين سنتين فقط، وفق ما أعلن مسؤول في المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، خلال مؤتمر صحافي.

وبسبب صغر سنهم كان أكثرية الأطفال المعنيين غير مؤهلين لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وأوضح المدير المساعد المكلف شؤون الأمراض المعدية في مراكز "سي دي سي"، جاي باتلر، أن "التلقيح ضد كوفيد-19 ليس السبب" وراء هذه الإصابات، قائلاً إنه يسعى من خلال هذا التصريح لقطع الطريق أمام شائعات متداولة عبر الإنترنت.

ولفت في المقابل إلى أن الإصابة بكوفيد-19 قد تكون سبباً محتملاً لهذه الحالات.

غير أن "سي دي سي" ترجح أن تكون الإصابات مرتبطة بنوع من الفيروسات الغدانية، وهي فيروسات شائعة لكن لم يُنسب إليها سابقاً التسبب بالتهاب الكبد لدى أطفال في صحة جيدة.

وجرى التأكيد على أن أكثر من نصف الأطفال المصابين في الولايات المتحدة ثبتت إصابتهم بفيروس غداني يُسمى "النوع 41" ويُعرف عنه أكثر التسبب بالتهاب المعدة والأمعاء.

ورُصد هذا الفيروس الغداني أيضاً لدى أطفال كثيرين أصيبوا خارج الولايات المتحدة.

ومن الفرضيات المطروحة أن الرد المناعي على هذا الفيروس الغداني قد يتعطل جراء عوامل أخرى مثل الإصابة بكوفيد-19 أو عوامل بيئية مثل الاحتكاك مع حيوانات أو التعرض لتوكسينات. وأكد جاي باتلر أن "المحققين هنا وفي العالم يعملون على تحديد السبب".

عمليات زرع كبد

وتشجع السلطات الصحية الأهل على مراقبة الأعراض المحتملة لدى الأطفال (بينها التقيؤ والبول الداكن والبراز الشاحب واليرقان)، والاتصال بالطبيب في حال ظهور أي أعراض مقلقة.

وقبل أسبوعين أصدرت مراكز "سي دي سي" تحذيراً صحياً موجهاً إلى الأطباء لحملهم على إعلام السلطات لدى تسجيل أي إصابة مشبوهة بالتهاب الكبد غير محدد المصدر.

وسُجلت الحالات الـ109 خلال الأشهر السبعة الماضية، وفق باتلر الذي لفت إلى أن 14% من الأطفال المصابين خضعوا لعملية زرع للكبد.

وفيما أُدخل 90% من الأطفال المعنيين إلى المستشفى للمعالجة فإن أكثريتهم تعافوا من الإصابة.

وقال باتلر: "ندرك أن هذا النبأ قد يكون مقلقاً، خصوصاً لأهالي الأطفال الصغار. من المهم التذكير بأن حالات التهاب الكبد الحاد هذه نادرة".

وأوضح أن عدد حالات إدخال الأطفال إلى قسم الطوارئ بسبب التهاب الكبد ليس مرتفعاً بصورة غير طبيعية حالياً في الولايات المتحدة، خلافاً لما هو عليه الوضع في بريطانيا.

ورُصدت 163 إصابة بهذا المرض الغامض في المملكة المتحدة، على ما أعلنت السلطات الصحية البريطانية الجمعة.

وفي خارج الولايات المتحدة سُجلت أكثر من مئتي حالة، وفق ما أعلن مسؤول آخر في مراكز "سي دي سي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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