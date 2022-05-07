سياسة
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"محاولة أخيرة".. هل ينجح الاتحاد الأوروبي في إنقاذ اتفاق إيران النووي؟
قالت صحيفة بريطانية إن الاتحاد الأوروبي يبذل محاولةً أخيرة لإنقاذ اتفاق إيران النووي وإنهاء حالة الجمود.
"محاولة أخيرة".. هل ينجح الاتحاد الأوروبي في إنقاذ اتفاق إيران النووي؟
فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يبذل محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق إيران النووي / AA
7 مايو 2022

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم السبت أن الاتحاد الأوروبي يبذل محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق إيران النووي وإنهاء حالة الجمود.

وأبلغ جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الصحيفة بأنه يسعى إلى "حل وسط" لإنهاء الأزمة التي تُنذر بتقويض جهود دبلوماسية أوروبية استمرت أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق.

وتوقفت المحادثات منذ مارس/آذار لأسباب أهمها إصرار إيران على أن ترفع واشنطن الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وذكر تقرير الصحيفة أن بوريل يدرس تصوراً يجري من خلاله رفع اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، على أن تظل كيانات تابعة له في القائمة.

وللحرس الثوري الإيراني عدة أذرع و"إمبراطورية أعمال مزدهرة".

وقال بوريل إنه كان يريد أن يذهب كبير المفاوضين الأوروبيين إنريكي مورا إلى طهران لمناقشة الأمر، لكنه أضاف أن إيران "كانت تمانع بشدة"، ووصف المسعى الدبلوماسي بأنه "الرصاصة الأخيرة".

وذكر تقرير الصحيفة نقلاً عن بوريل أن المفاوضين لن يمنحوا إيران مهلة.

ووافقت إيران بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع قوى عالمية على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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