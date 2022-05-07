سياسة
2 دقيقة قراءة
أذربيجان تنفي مزاعم روسية عن "مختبرات بيولوجية" على أراضيها
نفت أذربيجان مزاعم روسية عن وجود مراكز أبحاث بيولوجية في البلاد بدعم مالي من دول أخرى. وأكدت استعدادها للتحقيق في هذه المسألة في حال تقديم روسيا أدلة ملموسة تثبت صحة ادعاءاتها.
أذربيجان تنفي مزاعم روسية عن "مختبرات بيولوجية" على أراضيها
أذربيجان تنفي مزاعم روسية عن "مختبرات بيولوجية" على أراضيها / AA
7 مايو 2022

نفى جهاز أمن الدولة الأذربيجاني مزاعم بعض المسؤولين الروس عن وجود مراكز أبحاث بيولوجية في البلاد بدعم مالي من دول أخرى.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة المذكورة، السبت، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ادعاءات من قبل بعض المسؤولين الروس، حول تشغيل مراكز بحوث بيولوجية في أذربيجان بدعم مالي من بلدان أخرى.

وأضاف أنه لا توجد أي أدلة تؤكد هذه الادعاءات، لافتاً إلى أن الرأي العام الأذربيجاني قابل هذه المزاعم بـ"قلق".

وأردف أن هذا النوع من مراكز البحوث العلمية لم تنشط يوماً في أذربيجان، وأنه لم تُجرَ أي بحوث يمكن أن تضرّ بصحة الشعب الأذربيجاني أو مواطني البلدان المجاورة.

وأعرب عن أسفه إزاء إطلاق هذه المزاعم "دون توجيه أي سؤال لأذربيجان".

وأكد استعداد أذربيجان للتحقيق في هذه المسألة في حال تقديم روسيا أدلة ملموسة تثبت صحة ادعاءاتها.

وكان بعض المسؤولين الروس قد زعموا مؤخراً أن أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأذربيجان تحوي مختبرات أبحاث بيولوجية تنشط بدعم أمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us