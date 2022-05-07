نفى جهاز أمن الدولة الأذربيجاني مزاعم بعض المسؤولين الروس عن وجود مراكز أبحاث بيولوجية في البلاد بدعم مالي من دول أخرى.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة المذكورة، السبت، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ادعاءات من قبل بعض المسؤولين الروس، حول تشغيل مراكز بحوث بيولوجية في أذربيجان بدعم مالي من بلدان أخرى.

وأضاف أنه لا توجد أي أدلة تؤكد هذه الادعاءات، لافتاً إلى أن الرأي العام الأذربيجاني قابل هذه المزاعم بـ"قلق".

وأردف أن هذا النوع من مراكز البحوث العلمية لم تنشط يوماً في أذربيجان، وأنه لم تُجرَ أي بحوث يمكن أن تضرّ بصحة الشعب الأذربيجاني أو مواطني البلدان المجاورة.

وأعرب عن أسفه إزاء إطلاق هذه المزاعم "دون توجيه أي سؤال لأذربيجان".

وأكد استعداد أذربيجان للتحقيق في هذه المسألة في حال تقديم روسيا أدلة ملموسة تثبت صحة ادعاءاتها.

وكان بعض المسؤولين الروس قد زعموا مؤخراً أن أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأذربيجان تحوي مختبرات أبحاث بيولوجية تنشط بدعم أمريكي.