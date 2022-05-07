أعلن الجيش المصري، السبت، مقتل 11 من عناصره بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين، إثر "إحباط هجوم إرهابي"، استهدف نقطة رفع مياه في منطقة "شرق القناة" شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة (حاجز) رفع مياه بمنطقة شرق القناة".

وأضاف: "جرى الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل بالنقطة".

وأكد المتحدث أن الهجوم "أسفر عن استشهاد ضابط (دون تحديد رتبته) و10 جنود، وإصابة 5 أفراد".

وأوضح أنه "جار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء (شمال شرق)"، دون تفاصيل أكثر بالخصوص.

وأردف: "تؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره".

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم السبت، وهو أحد أعنف الهجمات التي تستهدف قوات الأمن المصرية في السنوات الأخيرة.

ووفق مراقبين، قلّت وتيرة العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف الشرطة والجيش في سيناء بشكل لافت، بعد إعلان السلطات المصرية نجاح عملية عسكرية شاملة لها في مواجهة "الإرهاب".

وتلت العملية العسكرية، مؤخراً، عمليات لإعادة مواطنين إلى مناطق سكنهم تزامناً مع حديث حكومي عن رفع معدلات مشاريع التعمير والتنمية في المنطقة.