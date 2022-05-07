استأنفت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، رحلاتها إلى إسطنبول، بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا.

وحطت طائرة تابعة للشركة في مطار إسطنبول، بعد ظهر السبت، قادمة من مدينة جدة، وعلى متنها 130 مسافراً.

واستقبل موظفو المطار طاقم الطائرة السعودية بالورود.

وأعلنت الشركة إطلاق رحلاتها من مطار إسطنبول إلى الرياض والمدينة وجدة.

وستترتب رحلات الرياض في ثلاثة أيام في الأسبوع، وهي أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

ومن المقرر أيضاً أن تُسيّر شركة الطيران السعودية رحلات جوية من المدينة المنورة إلى إسطنبول، في 11 من الشهر الحالي، على أن تكون رحلات جدة والمدينة ذهاباً وإياباً بشكل يومي.

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد علّقت جميع الرحلات الدولية، في مارس/آذار من عام 2020، بعد انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، لتعود وتستأنفها تدريجياً.