أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، إجلاء جميع المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول المدمرة شرقي البلاد.

وحسب بيان فيريشوك، فقد أُجلي الأطفال والنساء وكبار السن كافة، الموجودين في مصنع آزوفستال.

وأشارت إلى أنّ قسماً من العمليات الإنسانية بمدينة ماريوبول جرى الانتهاء منها.

وبدأت هذه العمليات التي تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وسمحت بحسب كييف، بخروج 500 مدني من ماريوبول.

وشهدت مدينة ماريوبول معارك عنيفة منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بسبب موقعها على بحر آزوف.

وسيطرت القوات الروسية على كامل المدينة باستثناء مصنع آزوفستال للصلب الذي يُعد آخر معقل للقوات والمقاومة الأوكرانية في ماريوبول.

تقدم روسي طفيف في دونباس

في المقابل، أكّدت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيانها الصباحي السبت أن "العدوّ لم يوقف هجومه" و"يحاصر" المدافعين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية هاجمت المصنع الجمعة على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلنته أحادياً الخميس لمدة ثلاثة أيام.

ومساء الجمعة استُهدفت مدينة أوديسا المرفئية الواقعة على البحر الأسود بصاروخين من دون أن يؤدي القصف إلى سقوط ضحايا، وفق القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية.

كذلك استُهدفت مدينة ميكولاييف.

والجمعة والسبت تعرّضت منطقتا خاركيف (شمال-شرق) ودونيتسك لضربات صاروخية وكذلك دونيتسك.

نجاحات عسكرية أوكرانية

أما في خاركيف، فقد أفاد المعهد بأن الهجوم الأوكراني المضاد لجعل ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا خارج مرمى المدفعية الروسية اشتد زخمه.

وأوضح المعهد أن "القوات الأوكرانية تستعيد أراضي حول خاركيف ولا تقتصر جهودها على تصد محدود وتبدي قدرة على إطلاق عمليات هجومية على نطاق واسع".

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجنود الروس دمروا ثلاثة جسور على الطرق "لإبطاء الهجوم المضاد" في منطقة خاركيف.

وتبنّى الجيش الأوكراني السبت على فيسبوك تدمير سفينة إنزال عسكرية روسية قرب جزيرة الثعبان في البحر الأسود، وهو ما لم تؤكده موسكو.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.