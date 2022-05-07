سياسة
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مدير الـCIA يعلّق على الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الصين.. ماذا قال؟
علق مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على الهجوم الروسي على أوكرانيا وتداعيات ذلك على نوايا الصين في تايوان، وعن مدى استجابة الرئيس الروسي لأداء قواته في الحرب.. ماذا قال؟
مدير الـCIA يعلّق على الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الصين.. ماذا قال؟
اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن المقاومة لم تردع بوتين "لأنه راهن بكثير على الخيارات التي اتخذها لشن هذا الغزو"  / AP
7 مايو 2022

اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بيل بيرنز السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يعتقد أنه يمكن أن يجيز لنفسه أن يخسر" في أوكرانيا وهو عازم على "مضاعفة الجهود"، لكن ليس هناك "دليل ملموس" على استعداده لاستعمال أسلحة نووية تكتيكية.

وقال بيرنز إنه رغم فشل القوات الروسية في السيطرة على كييف ومواجهتها صعوبات في التقدم على طول خطوط الجبهة في منطقة دونباس جنوب شرق البلاد، لم يُغيّر الزعيم الروسي رأيه في إمكان إلحاق الهزيمة بقوات أوكرانيا.

وأضاف في مؤتمر نظمته صحيفة فايننشال تايمز أن إيمان بوتين بقدرة الجيش الروسي على إضعاف المقاومة الأوكرانية لم يتزعزع على الأرجح رغم الهزائم التي مُني بها في ساحة المعركة.

وتابع بيرنز: "أرى أنه في وضع لا يمكن أن يسمح فيه لنفسه بأن يخسر".

واعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن المقاومة لم تردع بوتين "لأنه راهن بكثير على الخيارات التي اتخذها لشن هذا الغزو".

أسلحة نووية تكتيكية

قال بيل بيرنز الذي عمل سابقاً سفيراً في روسيا وأمضى سنوات طويلة في درس الزعيم الروسي، إن وكالات الاستخبارات الغربية الأخرى لا ترى ما يشير إلى أن موسكو مستعدة لاستعمال أسلحة نووية تكتيكية من أجل تحقيق النصر في أوكرانيا أو استهداف أنصار كييف.

ووضعت روسيا قوات الردع النووي في حال تأهب قصوى بُعيد بدء الهجوم في 24 فبراير/شباط، كما وجه بوتين تهديدات ضمنيّة تشير إلى استعداده لاستعمال أسلحة نووية تكتيكية.

وأضاف مدير CIA خلال المؤتمر "لا نرى في المرحلة الراهنة، بوصفنا جهاز استخبارات، دليلاً ملموساً يُظهر أن روسيا تستعد لنشر أو حتى لاستخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية".

ولفت إلى أنه "لا يمكننا الاستخفاف بهذه الاحتمالات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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