سياسة
3 دقيقة قراءة
رئيس الشيشان يؤكد سيطرة جنوده على مدينة بأوكرانيا وروسيا تقصف مطارات أوديسا
أعلن رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية أن جنوده سيطروا على معظم مدينة بوباسنا شرق أوكرانيا، فيما قالت روسيا إنها قصفت مطارات بمدينة أوديسا الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة.
رئيس الشيشان يؤكد سيطرة جنوده على مدينة بأوكرانيا وروسيا تقصف مطارات أوديسا
قال سيرهي جيداي حاكم منطقة لوجانسك إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المنطقة / AFP
8 مايو 2022

أعلن رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية الأحد أن جنوده سيطروا على معظم مدينة بوباسنا شرق أوكرانيا، فيما قالت روسيا إنها قصفت مطارات في مدينة أوديسا الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة.

وفي منتصف أبريل/نيسان شنّت القوات الروسية هجوماً جديداً على امتداد الجانب الشرقي لأوكرانيا، والذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الهجمات والقصف المكثف حول بوباسنا في منطقة لوجانسك.

وقال قديروف الذي وصف نفسه في كثير من الأحيان بأنه "جندي مشاة" يأتمر بأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "مقاتلو القوات الخاصة الشيشانية سيطروا على معظم بوباسنا، جرى تطهير الشوارع الرئيسية والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل"، وفق وكالة رويترز التي لم يتسنَّ لها التحقق من ذلك.

ولم يصدر أي تعليق فوري من أوكرانيا، لكن أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت متأخر أمس السبت إن القتال العنيف في البلدة مستمر.

وقال سيرهي جيداي حاكم منطقة لوجانسك أيضاً إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المنطقة، مضيفاً في منشور مصور: "الوضع صعب للغاية لكنه تحت السيطرة".

وأوضح أن القوات الشيشانية لم تشارك في القتال لكنها كانت تنهب وتسجل مقاطع مصورة.

ودأب قديروف على نشر تقارير ومقاطع مصورة على تيليغرام لجنود شيشانيين يُزعم مشاركتهم في أنشطة بأوكرانيا، لكن لم يرد أي تأكيد لعدد الذين جرى نشرهم بالفعل وما إذا كانوا يشاركون بالقتال أم لا.

وفي وقت سابق السبت قالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخ عالية الدقة دمرت طائرات أوكرانية في مطارات بمناطق آرتسيز وأوديسا وفوزنيسينك، كما دمرت صواريخ من طراز إسكندر عتاداً أمريكياً وأوروبياً قرب خاركيف.

وقالت أوكرانيا في وقت سابق إن أربعة صواريخ سقطت على منطقة أوديسا من دون أن تخلف ضحايا، فيما صرحت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني بأن أربعة صواريخ أصابت مصنعاً للأثاث في منطقة سكنية، بينما أصاب صاروخان مدرجاً كان قد تعرض لأضرار في وقت سابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us