مع اقتراب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من تأمين التمويل اللازم لصفقة شراء تويتر، كشفت معلومات جديدة أن الرجل يخطط لطرد 1000 موظف بمجرد اكتمال شرائه لمنصة التواصل الاجتماعي.

ويُعتقد أنه سيطرد العديد من موظفي الشركة بعد نقل الملكية الذي سيستغرق نحو ستة أشهر، وفقاً لما ذكره ماسك نفسه هذا الأسبوع للمستثمرين .

تعيين موظفين جدد

لكن في المقابل يتوقع أن يعين رئيس تيسلا المثير للجدل آلاف الموظفين الجدد في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ما قد يؤدي إلى حصول تضخم بنحو 11000 موظف، ارتفاعاً من 7500 حالياً، حسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

كما يرجح أيضاً أن تضم دفعة هؤلاء المعينين حديثاً الكثير من المواهب الجديدة في مجال الهندسة.

إلى ذلك ستتذبذب الأرقام في الشركة لتصل إلى 9225 موظفاً هذا العام قبل أن تنخفض إلى 8332 في عام 2023. ثم إضافة 2700 عامل آخر بحلول عام 2025.

وستحدث معظم الوظائف التي يجري تعليقها خلال فترة الاستحواذ.

إغلاق المقر الرئيسي

فيما من المتوقع أن يظل باراج أجراوال الذي جرى تعيينه رئيساً تنفيذياً لتويتر، في منصبه حتى إتمام صفقة البيع .

وكان ماسك طرح في السابق فكرة إغلاق المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو لتوفير المال وقد لا يحصل أعضاء مجلس الإدارة أيضاً على راتب، مما يؤدي إلى اقتطاع 3 ملايين دولار أخرى من النفقات.

الاشتراك مقابل المال

وكان مؤسس شركة "تسلا" لصناعة السيارات وشركة "سبيس إكس" للنقل الفضائي ناقش تعزيز إيرادات "تويتر"، بما في ذلك خدمة الاشتراك في الموقع مقابل مبلغ مالي.

ورفضت المصادر التي كشفت هذه المعلومات ذكر اسمها، لأن المحادثات لا تزال سرية، فيما لم يصدر إيلون ماسك بياناً رداً على هذا التقرير حتى الآن، وفق ما نقلت سكاي نيوز في وقت سابق.

يُذكر أن ماسك أكد الأربعاء أنه ضمن مبلغ 7.14 مليارات دولار لتمويل شراء تويتر ذاكراً بين المستثمرين لاري إيليسون أحد مؤسسي شركة "أوراكل" ورجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال.

وقال ماسك للهيئة الناظمة إنه سيواصل البحث عن مصادر تمويل أخرى لدى مساهمين في تويتر من بينهم مؤسس هذه المنصة ورئيسها السابق جاك دورسي.