سياسة
1 دقيقة قراءة
السعودية تقرر توطين 4 مهن بالقطاع الخاص.. ما هي؟
أعلنت السلطات السعودية دخول قرار اقتصار بعض المهن على حاملي الجنسية السعودية في القطاع الخاص حيز التنفيذ، تَعرَّفْها.
السعودية تقرر توطين 4 مهن بالقطاع الخاص.. ما هي؟
تتجه المملكة العربية السعودية إلى توطين العديد من القطاعات خلال السنوات الأخيرة / AP
8 مايو 2022

أعلنت السلطات السعودية الأحد دخول قرار اقتصار بعض المهن على حاملي الجنسية السعودية حيز التنفيذ.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن وزارة الموارد البشرية أن تلك المهن تشمل السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات.

ولفتت الوزارة إلى أن ذلك القرار يسري على القطاع الخاص في المملكة، وأكدت تقديم حزمة من الحوافز لدعم القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

ووضعت الوزارة شرطاً ألا يقل الراتب الشهري للموظف السعودي عن 5 آلاف ريال، ولن يجري احتساب من يتقاضون أجراً أقل من هذا ضمن نسبة التوطين المفروضة على الشركات الخاصة.

وتتجه المملكة العربية السعودية إلى توطين العديد من القطاعات خلال السنوات الأخيرة، ففي مطلع أبريل/نيسان الماضي قررت توطين قطاع الترفيه بشكل كامل.

وتستهدف السعودية تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتماد اقتصادها على النفط فقط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us