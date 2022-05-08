أعلنت السلطات السعودية الأحد دخول قرار اقتصار بعض المهن على حاملي الجنسية السعودية حيز التنفيذ.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن وزارة الموارد البشرية أن تلك المهن تشمل السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات.

ولفتت الوزارة إلى أن ذلك القرار يسري على القطاع الخاص في المملكة، وأكدت تقديم حزمة من الحوافز لدعم القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

ووضعت الوزارة شرطاً ألا يقل الراتب الشهري للموظف السعودي عن 5 آلاف ريال، ولن يجري احتساب من يتقاضون أجراً أقل من هذا ضمن نسبة التوطين المفروضة على الشركات الخاصة.

وتتجه المملكة العربية السعودية إلى توطين العديد من القطاعات خلال السنوات الأخيرة، ففي مطلع أبريل/نيسان الماضي قررت توطين قطاع الترفيه بشكل كامل.

وتستهدف السعودية تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتماد اقتصادها على النفط فقط.