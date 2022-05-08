سياسة
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انطلاق المرحلة الثانية من تصويت المغتربين بالانتخابات اللبنانية
انطلقت الأحد المرحلة الثانية من تصويت المغتربين اللبنانيين بالانتخابات النيابية في 48 بلداً، وشارك في تلك الجولة 194 ألفاً و348 مغترباً لبنانياً، وكانت أستراليا أولى الدول التي بدأ فيها التصويت.
انطلاق المرحلة الثانية من تصويت المغتربين بالانتخابات اللبنانية
جرت الجولة الأولى من تصويت المغتربين في 10 دول يوم الجمعة الماضي / AP
8 مايو 2022

انطلقت الأحد المرحلة الثانية من تصويت المغتربين اللبنانيين بالانتخابات النيابية في 48 بلداً، وشارك في تلك الجولة 194 ألفاً و348 مغترباً لبنانياً، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

فيما أفادت الخارجية اللبنانية في بيان بأن أستراليا أولى الدول التي بدأ فيها تصويت المغتربين ليلة السبت-الأحد.

كما أوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة ستكون آخر من يفتح صناديق الاقتراع أمامهم لفارق التوقيت.

والجمعة جرت الجولة الأولى من تصويت المغتربين في 10 دول هي السعودية ومصر وإيران وقطر والأردن وسلطنة عمان والكويت والعراق والبحرين وسوريا.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة 60% وفق الخارجية اللبنانية، فيما ستجري الانتخابات داخل البلاد في 15 مايو/أيار الجاري.

وتتنافس في الانتخابات 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحاً، موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائباً في البرلمان.

وتجرى الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، حيث تتوزع المقاعد على النحو الآتي: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.

وتأتي انتخابات العام الحالي في ظل أوضاع سياسية معقدة، وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يمرّ بها لبنان فاقمها شحّ السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90% من قيمتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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