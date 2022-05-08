قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إنها دمرت سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية بالقرب من أوديسا في ضربة صاروخية أثناء الليل.

وأضافت الوزارة، وفق ما نقلت رويترز أن صواريخها أصابت سفينة حربية من (المشروع 1241)، وهو طراز من السفن الصاروخية السوفيتية التي يطلق عليها حلف شمال الأطلسي اسم "تارانتول".

وذكرت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت قاذفتَي قنابل أوكرانيتين من طراز سوخوي سو-24 وطائرة هليكوبتر من طراز مي-24 فوق جزيرة سنيك أو الأفعى، بالبحر الأسود الليلة الماضية.

وأضافت أن أربع طائرات حربية أوكرانية وأربع طائرات هليكوبتر وزورق هجوم دمرت في المجمل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

قصف روسي على مدرسة أوكرانية

إلى ذلك قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية اليوم الأحد إن شخصين لقيا حتفهما بقصف روسي على مدرسة في قرية بيلوهوريفكا وإن مخاوف من مقتل 60 شخصاً لا يزالون تحت الأنقاض.

وأضاف جايداي أن روسيا أسقطت قنبلة بعد ظهر يوم السبت على المدرسة التي كان يحتمي بداخلها نحو 90 شخصاً، حيث جرى إنقاذ 30 شخصاً منهم.

وكتب جايداي في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام: "أصيب سبعة منهم.. من المرجح أن 60 شخصاً قضوا نحبهم تحت أنقاض المبنى".