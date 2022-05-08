سياسة
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روسيا تعلن تدمير سفينة حربية أوكرانية وقتلى بقصف روسي على مدرسة في لوغانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسي تدمير سفينة حربية أوكرانية بضربة صاروخية استهدفتها في البحر الأسود، فيما قال حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية إن شخصين لقيا حتفهما بقصف روسي على مدرسة في قرية بيلوهوريفكا.
روسيا تعلن تدمير سفينة حربية أوكرانية وقتلى بقصف روسي على مدرسة في لوغانسك
روسيا تعلن تدمير سفينة حربية أوكرانية بالقرب من أوديسا وإسقاط قاذفتَي قنابل  (AFP) / Others
8 مايو 2022

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إنها دمرت سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية بالقرب من أوديسا في ضربة صاروخية أثناء الليل.

وأضافت الوزارة، وفق ما نقلت رويترز أن صواريخها أصابت سفينة حربية من (المشروع 1241)، وهو طراز من السفن الصاروخية السوفيتية التي يطلق عليها حلف شمال الأطلسي اسم "تارانتول".

وذكرت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت قاذفتَي قنابل أوكرانيتين من طراز سوخوي سو-24 وطائرة هليكوبتر من طراز مي-24 فوق جزيرة سنيك أو الأفعى، بالبحر الأسود الليلة الماضية.

وأضافت أن أربع طائرات حربية أوكرانية وأربع طائرات هليكوبتر وزورق هجوم دمرت في المجمل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

قصف روسي على مدرسة أوكرانية

إلى ذلك قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية اليوم الأحد إن شخصين لقيا حتفهما بقصف روسي على مدرسة في قرية بيلوهوريفكا وإن مخاوف من مقتل 60 شخصاً لا يزالون تحت الأنقاض.

وأضاف جايداي أن روسيا أسقطت قنبلة بعد ظهر يوم السبت على المدرسة التي كان يحتمي بداخلها نحو 90 شخصاً، حيث جرى إنقاذ 30 شخصاً منهم.

وكتب جايداي في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام: "أصيب سبعة منهم.. من المرجح أن 60 شخصاً قضوا نحبهم تحت أنقاض المبنى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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