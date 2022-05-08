سياسة
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خلال شهر واحد.. إسطنبول تستقبل أكثر من مليون سائح
استقبلت مدينة إسطنبول التركية خلال شهر مارس/آذار الماضي أكثر من مليون سائح أجنبي، وجاء الإيرانيون بالمقدمة ثم الألمان والروس.
خلال شهر واحد.. إسطنبول تستقبل أكثر من مليون سائح
سياح يلتقطون الصور التذكارية على ضفاف البحر في مدينة إسطنبول / AP
8 مايو 2022

استقبلت مدينة إسطنبول أكثر من مليون سائح أجنبي خلال مارس/آذار المنصرم.

وحسب معطيات مديرية الثقافة والسياحة شهد عدد السياح في مارس/آذار زيادة بـ112%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبلغ مليوناً و156 ألفاً و400 سائح.

وحل الإيرانيون في المرتبة الأولى بنحو 116 ألفاً، تلاهم الألمان بـ92 ألفاً والروس بـ90 ألفاً.

وبلغ عدد السياح الأجانب القادمين إلى إسطنبول خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 3 ملايين.

وأنعشت أرقام وزارة السياحة الآمال بتحسن السياحة بتركيا هذا العام بعد تراجعها العام الماضي بسبب أزمة تفشي وباء كورونا عالمياً.

وتوقعت تقارير حكومية أن تصل عائدات السياحة العام الجاري إلى 30.4 مليار دولار، وإجمالي عدد السياح الأجانب إلى 32.3 مليون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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