سياسة
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للتصدي للعمليات.. ما الحرس الوطني "المدني" الذي تنوي إسرائيل تشكيله؟
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن تشكيل حرس وطني "مدني" يجري نشره في المدن لمواجهة العمليات الفلسطينية المسلحة.
للتصدي للعمليات.. ما الحرس الوطني "المدني" الذي تنوي إسرائيل تشكيله؟
أوضح بينيت أن تشكيل الحرس الوطني سيعتمد على "قوات حرس الحدود، إلى جانب تجنيد القوات المدربّة من المتطوعين وجنود الاحتياط" / AP
8 مايو 2022

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد إن جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى ومدينة القدس سيجري اتخاذها من قبل إسرائيل التي اعتبرها "صاحبة السيادة على المدينة بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية"، فيما أعلن عن تشكيل حرس وطني "مدني" يجري نشره في المدن لمواجهة العمليات الفلسطينية المسلحة.

جاء ذلك في كلمة لبينيت بمستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، وفق قناة "كان" الرسمية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكان بينيت يرد على تصريحات أدلى بها السبت منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدّة (4 مقاعد في الكنيست من أصل 120)، والشريك في الائتلاف الحكومي.

واعتبر عباس في تصريحاته أن حلّ قضية المسجد الأقصى "إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس"، وأن مطالب حزبه بخصوص الإجراءات الإسرائيلية في الحرم القدسي، يحددها ويديرها ملك الأردن عبد الله الثاني، باعتبار أن "له سلطة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس"، بموجب الوصاية الهاشمية.

ومنذ مطلع شهر رمضان الماضي يشهد المسجد الأقصى تصاعد التوترات، إثر استمرار اقتحامات المستوطنين، وجرى تعليق الاقتحامات خلال العشر الأواخر من رمضان، لكنها استؤنفت الخميس الماضي بحراسة مشددّة من الشرطة الإسرائيلية.

ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية بالأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعتبر المملكة آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

من جانبه رد بينيت على تصريحات عباس بالقول إن "جميع القرارات المتعلقة بالحرم القدسي والقدس ستتخذها إسرائيل التي هي صاحبة السيادة على المدينة بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية".

وأضاف: "ستواصل دولة إسرائيل الحفاظ على المعاملة المحترمة لجميع الأديان، والقدس الموحدة هي عاصمة دولة واحدة هي إسرائيل".

في سياق آخر أعلن بينيت خلال كلمته الأحد عن تشكيل حرس وطني "مدني" يجري نشره في المدن لمواجهة العمليات الفلسطينية المسلحة.

وأوضح أن الخطة ستعتمد على "قوات حرس الحدود، إلى جانب تجنيد القوات المدربّة من المتطوعين وجنود الاحتياط الذين سيجري تعريف مجملهم كالحرس الوطني المدني".

وتواجه أجهزة الأمن الإسرائيلية بما في ذلك الشرطة و"الشاباك" (الأمن العام) انتقادات واسعة من قبل مواطنين لعجزها عن منع 6 هجمات شهدتها مدن إسرائيلية منذ مارس/آذار الماضي خلفت 18 قتيلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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