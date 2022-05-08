سياسة
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أمير قطر يزور إيران وأوروبا الأسبوع المقبل.. ماذا على جدول أعماله؟
يخطط أمير قطر لإجراء زيارة موسعة إلى إيران وعدد من الدول الأوروبية الأسبوع القادم، تزامناً مع المباحثات المكثفة التي تدور بهذه البلدان حول القضايا الساخنة التي تشغل المنطقة، كأزمة الطاقة والاتفاق النووي.
أمير قطر يزور إيران وأوروبا الأسبوع المقبل.. ماذا على جدول أعماله؟
أمير قطر  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني / Reuters
8 مايو 2022

قال مصدر مطلع، اليوم الأحد، إن أمير قطر سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودولاً أوروبية أخرى في رحلة تبدأ هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يناقش فيها جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وأمن الطاقة في أوروبا.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الرحلة لم يعلن عنها رسمياً حتى الآن، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيزور إيران ثم يجري "زيارة موسعة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

وقال المصدر إن التركيز الرئيسي للمحادثات سيكون على كيفية "رأب الصدع" في المحادثات النووية المتوقفة منذ مارس/آذار وكذلك الغاز الطبيعي المسال وأمن الطاقة في المرحلة الأوروبية من الرحلة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، أن أمير قطر سيتوجه إلى إيران لتعزيز العلاقات لكنها لم تذكر موعداً محدداً أو تفاصيل أخرى.

وسعت ألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى تعزيز روابط الطاقة مع قطر في ظل سعيها إلى توفير بدائل للغاز الروسي وسط مخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع الأسعار في ظل الصراع في أوكرانيا.

ويرتبط معظم إنتاج الطاقة القطري بعقود طويلة الأمد، وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة إنه لا توجد دولة واحدة لديها القدرة على أن تحل محل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بالغاز الطبيعي المسال في حالة تعطل هذه الإمدادات.

وقال المصدر إن رحلة الأمير تهدف أيضاً إلى دفع الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني إلى "أرضية مشتركة جديدة".

ووصلت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق إلى طريق مسدود وهو ما يرجع بالأساس إلى إصرار طهران على إزالة الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. وانسحبت واشنطن من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض العقوبات الأمريكية، وردت طهران بانتهاك تدريجي للقيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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