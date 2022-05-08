سياسة
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نحو 60 قتيلاً في قصف روسي على مدرسة بلوغانسك.. وبريطانيا: يرقى لجريمة حرب
أعربت الخارجية البريطانية، الأحد، عن صدمتها من الضربة الروسية الأخيرة على مدرسة في مقاطعة لوغانسك شرقي أوكرانيا، واعتبرتها جريمة حرب. وكان حاكم مقاطعة لوغانسك، رجّح الأحد، مقتل 60 شخصاً إثر غارة جوية روسية على مدرسة في المقاطعة الواقعة شرقي البلاد.
نحو 60 قتيلاً في قصف روسي على مدرسة بلوغانسك.. وبريطانيا: يرقى لجريمة حرب
بريطانيا: الهجوم الروسي على مدرسة أوكرانية يرقى لجريمة حرب / AP
8 مايو 2022

أعربت الخارجية البريطانية، الأحد، عن صدمتها من الضربة الروسية الأخيرة على مدرسة في مقاطعة لوغانسك شرقي أوكرانيا، واعتبرتها جريمة حرب.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس، في تغريدة على تويتر: "مصدومة بشدة بسبب الهجوم الروسي الأخير على مدرسة في لوغانسك والذي أدى إلى مقتل أناس أبرياء كانوا يحتمون من القصف".

وأضافت: "إن الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية يرقى إلى جرائم حرب".

وتابعت الوزيرة: "سنضمن محاسبة نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وكان حاكم مقاطعة لوغانسك الأوكرانية، سرهي هايداي، قد رجّح الأحد، مقتل 60 شخصاً إثر غارة جوية روسية على مدرسة في المقاطعة الواقعة شرقي البلاد.

وقال هايداي، في تصريح عبر تليغرام إن الضربة الجوية وقعت أمس وتسببت باندلاع حريق في المدرسة الواقعة بقرية "بيلوغوروفكا"، أُخمد بعد أربع ساعات تقريباً من اندلاعه.

وأضاف أنه جرى إجلاء 30 شخصاً من تحت أنقاض الدمار الذي أحدثه القصف، 7 منهم أصيبوا بجروح.

وتابع المسؤول: "من المرجّح أن جميع الأشخاص الـ60 الذين بقوا تحت الأنقاض لقوا حتفهم".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية وا لتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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