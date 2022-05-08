أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، زار العاصمة طهران والتقى قادة إيران، الأحد، في ثاني زيارة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلاً عن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن الأسد التقى، اليوم، المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.

وأضاف الموقع أن الأسد غادر طهران إلى العاصمة السورية دمشق.

ولفت إلى أنه سيجري نشر تفاصيل اللقاءات في وقت لاحق.

وهذه ثاني زيارة لرئيس النظام السوري، حيث أجرى زيارته الأولى في فبراير /شباط 2019.

وتعد إيران داعماً إقليمياً رئيسياً للأسد في الأزمة السورية التي اندلعت في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011.