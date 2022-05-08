سياسة
1 دقيقة قراءة
للمرة الثانية منذ 2011.. الأسد يزور طهران ويلتقي خامنئي ورئيسي
التقى رئيس النظام السوري بشار الأسد بقادة إيران، خلال زيارته العاصمة طهران، اليوم الأحد. وتعد الزيارة الثانية من نوعها منذ اندلاع الأزمة السورية.
للمرة الثانية منذ 2011.. الأسد يزور طهران ويلتقي خامنئي ورئيسي
رئيس النظام السوري بشار الأسد يلتقي المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي في طهران / AFP
8 مايو 2022

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، زار العاصمة طهران والتقى قادة إيران، الأحد، في ثاني زيارة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلاً عن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن الأسد التقى، اليوم، المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.

وأضاف الموقع أن الأسد غادر طهران إلى العاصمة السورية دمشق.

ولفت إلى أنه سيجري نشر تفاصيل اللقاءات في وقت لاحق.

وهذه ثاني زيارة لرئيس النظام السوري، حيث أجرى زيارته الأولى في فبراير /شباط 2019.

وتعد إيران داعماً إقليمياً رئيسياً للأسد في الأزمة السورية التي اندلعت في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us