سياسة
2 دقيقة قراءة
"لا استسلام".. القوات الأوكرانية بمصنع آزوفستال تتعهد بالقتال حتى النهاية
أعلن العسكريون الأوكرانيون المتحصّنون منذ أسابيع في ملاجئ في مصنع آزوفستال الضخم، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في وجه الجيش الروسي في مدينة ماريوبول المدمّرة، أنهم لا ينوون الاستسلام.
"لا استسلام".. القوات الأوكرانية بمصنع آزوفستال تتعهد بالقتال حتى النهاية
القوات الأوكرانية في مصنع آزوفستال: "الاستسلام ليس خياراً" / AP
8 مايو 2022

تعهد المقاتلون الأوكرانيون في مصنع آزوفستال المحاصر للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية، وهم آخر الصامدين في وجه القوات الروسية بالمدينة، بمواصلة القتال ما داموا على قيد الحياة.

وقال الكابتن سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف الأوكرانية في مؤتمر عبر الإنترنت اليوم الأحد: "سنواصل القتال ما دمنا أحياء لصد المحتلين الروس".

وأضاف "ليس لدينا الكثير من الوقت، نتعرض لقصف مكثف"، داعياً المجتمع الدولي للمساعدة في إجلاء الجنود الجرحى من المصنع.

وقال إيليا سامويلنكو، وهو مقاتل في كتيبة آزوف شارك أيضاً في المؤتمر الافتراضي، إنه ما زالت لديهم أسلحة وذخائر ومياه وإنهم جاهزون للقتال حتى النهاية.

وأضاف: "يمكن أن نموت في أية لحظة.. رسالتنا هي ألا تهدروا جهودنا"، داعياً الحكومة الأوكرانية إلى الاعتماد على القتال المستمر ضد القوات الروسية أكثر من الاعتماد على الأمل في التهدئة مع موسكو من خلال المفاوضات.

وصرّح الضابط في جهاز الاستخبارات الأوكرانية أن "الاستسلام ليس خياراً، لأن حياتنا لا تهمّ روسيا. تركنا على قيد الحياة لا يهمّهم".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب ألقاه في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إنه جرى إنقاذ أكثر من 300 مدني من مصنع آزوفستال.

وأضاف أن السلطات ستركز على إجلاء الجرحى والمسعفين ومساعدة السكان في أماكن أخرى في ماريوبول والتجمعات السكنية المحيطة بها في الوصول إلى بر الأمان.

وقال بالامار إنه لا يمكنه تأكيد إجلاء جميع المدنيين من المصنع لأن المقاتلين الأوكرانيين ليس بوسعهم فحص وتمشيط كل المناطق التي تعرضت للقصف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us