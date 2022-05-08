سياسة
2 دقيقة قراءة
متورطون بعمليات في العراق وسوريا.. القبض على 3 من قادة داعش الإرهابي ببغداد
تمكنت السلطات العراقية من ألقاء القبض على ثلاثة قادة من تنظيم "داعش" الإرهابي في بغداد، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تقودها مؤخراً لمكافحة التنظيم واحتواء هجماته.
متورطون بعمليات في العراق وسوريا.. القبض على 3 من قادة داعش الإرهابي ببغداد
متورطون في عمليات بالعراق وسوريا.. القبض على 3 من قادة "داعش" في بغداد
8 مايو 2022

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، توقيف 3 قادة من تنظيم "داعش" الإرهابي في بغداد، قالت إنهم متورطون في عمليات بالعراق وسوريا.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للدفاع في بيان، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة من الإرهابيين البارزين ضمن صفوف داعش".

وأوضحت أن "الإرهابيين هم كل من أبو شهد، وأبو سارة، وأبو يعقوب (دون ذكر أسمائهم الكاملة)"، مبينة أن "الثلاثة كانوا ينشطون في بغداد".

وأشارت إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بتنفيذهم عمليات إرهابية في محافظة الأنبار (غرب)، وتزعموا قيادة مجموعات من الزمر الإرهابية، واشتركوا بعدة عمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل وبعد عمليات التحرير (2014-2017)، وكذلك من المشتركين بالعمليات بمحافظة الرقة السورية".

وذكرت الخلية أن السلطات العراقية استدلت على مكان هؤلاء بناء على معلومات أدلى بها عناصر من التنظيم ألقي القبض عليهم سابقاً.

وعلى مدى أكثر من عام، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

ولا يزال تنظيم "داعش" ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية والغربية، في وقت تكافح حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البلاد.

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" الذي تلقى الهزيمة في 2017 بخسارته مساحة ثلث مساحة البلاد التي كان قد اجتاحها صيف عام 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us