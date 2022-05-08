أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، توقيف 3 قادة من تنظيم "داعش" الإرهابي في بغداد، قالت إنهم متورطون في عمليات بالعراق وسوريا.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للدفاع في بيان، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة من الإرهابيين البارزين ضمن صفوف داعش".

وأوضحت أن "الإرهابيين هم كل من أبو شهد، وأبو سارة، وأبو يعقوب (دون ذكر أسمائهم الكاملة)"، مبينة أن "الثلاثة كانوا ينشطون في بغداد".

وأشارت إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بتنفيذهم عمليات إرهابية في محافظة الأنبار (غرب)، وتزعموا قيادة مجموعات من الزمر الإرهابية، واشتركوا بعدة عمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل وبعد عمليات التحرير (2014-2017)، وكذلك من المشتركين بالعمليات بمحافظة الرقة السورية".

وذكرت الخلية أن السلطات العراقية استدلت على مكان هؤلاء بناء على معلومات أدلى بها عناصر من التنظيم ألقي القبض عليهم سابقاً.

وعلى مدى أكثر من عام، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

ولا يزال تنظيم "داعش" ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية والغربية، في وقت تكافح حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البلاد.

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" الذي تلقى الهزيمة في 2017 بخسارته مساحة ثلث مساحة البلاد التي كان قد اجتاحها صيف عام 2014.