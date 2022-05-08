سياسة
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أمام انخفاض في التمويل الدولي.. 9.3 مليون طفل سوري بحاجة إلى المساعدة
كشف مسؤولون بالأمم المتحدة أن حوالي 9.3 مليون طفل سوري بحاجة ماسة إلى المساعدة. في حين أن التمويل الدولي قد شهد هذا العام انخفاضاً ملحوظاً.
أمام انخفاض في التمويل الدولي.. 9.3 مليون طفل سوري بحاجة إلى المساعدة
9,3 مليون طفل سوري بحاجة للمساعدة / AA
8 مايو 2022

حذرت الأمم المتحدة، الأحد، من أن 9,3 مليون طفل سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو رقم قياسي منذ بدء الأزمة السورية في عام 2011.

وقالت المديرة الإقليمية ليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل خضر، في بيان "لا يزال ملايين الأطفال يعيشون بالخوف، وعدم اليقين والعوز في سوريا والدول المجاورة".

وحسب أحدث البيانات الصادرة عن المنظمة الأممية، "يحتاج أكثر من 6,5 مليون طفل في سوريا إلى المساعدة" و"يعتمد نحو 2,8 مليون طفل سوري على المساعدات في الدول المجاورة".

وقالت المسؤولة الأممية إن "العديد من العائلات تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها".

وأضافت "أسعار المواد الأساسية ومنها الغذاء ترتفع بشكل كبير، يعود ذلك جزئياً إلى الأزمة في أوكرانيا".

وأعربت يونيسف عن أسفها لانخفاض التمويل الدولي، مؤكدةً أنها تلقت "أقل من نصف الأموال اللازمة هذا العام".

وأكدت المنظمة أنها "بحاجة ماسة إلى 20 مليون دولار (نحو 19 مليون يورو) لعملياتها عبر الحدود، "وهي الوسيلة الوحيدة لبقاء نحو مليون طفل في شمال غرب سوريا على قيد الحياة"، وهي منطقة تسيطر عليها المعارضة.

وتمر المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة بشكل رئيسي عبر الحدود بين تركيا وسوريا، بموجب تفويض خاص من الأمم المتحدة يجعل من الممكن تجنّب أي ترخيص من نظام الرئيس بشار الأسد.

وذكّرت يونيسف أن "الأزمة في سوريا لم تنته بعد"، مشيرة إلى أن 13 ألف طفل قُتلوا أو أصيبوا منذ 2011، من بينهم 213 "خلال الأشهر الثلاثة الأولى" من عام 2022.

ولقي نحو نصف مليون شخص حتفهم منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011، والتي تسببت بأكبر نزوح للسكان منذ الحرب العالمية الثانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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