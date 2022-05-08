أطلقت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، النار على شاب بدعوى طعنه أحد عناصرها في منطقة "باب العامود" وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة، حسب الشرطة وشهود عيان.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن قوة تابعة لها أطلقت النار على شاب و"حيدته"، بعد طعنه شرطياً بسكين في منطقة "باب العامود".

وعادة ما تقصد الشرطة الإسرائيلية بمصطلح "التحييد" قتل المستهدف أو إصابته مع ترجيح قتله بناء على حالات سابقة.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوات تابعة للشرطة أطلقت وابلاً من الرصاص على شاب عند نقطة تفتيش في منطقة "باب العامود"، بدعوى طعنه شرطياً.

وحتى الساعة 18:35 بتوقيت غرينتش لم يتسن معرفة هوية منفذ عملية الطعن المزعومة، فيما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أنه يبلغ من العمر 19 عاماً.

وجرى نقل منفذ عملية الطعن إلى مستشفى "هداسا" في القدس.

ورداً على اعتداءات إسرائيلية، شهدت إسرائيل خلال الشهرين الماضيين سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون.

وأحدث هذه العمليات وقعت الخميس في بلدة "إلعاد" (وسط)، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.