أبدت مجموعة الدول السبع اليوم الأحد التزاماً بحظر واردات النفط الروسي أو وقفها تدريجياً، وكشفت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على المديرين التنفيذيين لمصرف غازبروم بنك وشركات أخرى لمعاقبة موسكو على حربها على أوكرانيا.

وتمثّل هذه الخطوة أحدث محاولة من جانب الغرب للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب هجوم بلاده على أوكرانيا وما يتمخّض عنه من قتل ودمار.

وانضم الرئيس الأمريكي جو بايدن لقادة مجموعة السبع في اتصال عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة الحرب ودعم أوكرانيا والإجراءات الإضافية لمعاقبة موسكو، ومنها ما يتعلّق بالطاقة.

وقال زعماء مجموعة السبع في بيان مشترك: "نلتزم التخلص التدريجي من اعتمادنا على الطاقة الروسية، يتضمن ذلك التخلص التدريجي من استيراد النفط الروسي أو حظره. سنضمن القيام بذلك في الوقت المناسب وبشكل منظم".

وأضافوا: "سنعمل مع شركائنا لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية واستدامتها بأسعار معقولة للمستهلكين".

وفي غضون ذلك كشفت الولايات المتحدة عن عقوبات على ثلاث قنوات تلفزيونية روسية، ومنعت الأمريكيين من تقديم خدمات محاسبية واستشارية للروس، وفرضت قيوداً على منح تأشيرات دخول لنحو 2600 مسؤول من روسيا وروسيا البيضاء.

وكانت الإجراءات التي اتُّخذت بحق المديرين التنفيذيين في جازبروم بنك هي الأولى التي تشمل مصدِر الغاز الروسي العملاق، إذ تجنبت الولايات المتحدة وحلفاؤها اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تعطل الغاز في أوروبا، العميل الرئيسي لروسيا.

ومن بين المديرين التنفيذيين في غازبروم بنك الخاضعين للعقوبات أليكسي ميلر وأندريه أكيموف، حسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وجاء الاجتماع قبل احتفالات روسيا بيوم النصر غداً الاثنين. ويصف بوتين الغزو بأنه "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من القومية المُعادية لروسيا التي يثيرها الغرب. وتقول أوكرانيا وحلفاؤها إن روسيا شنت حرباً دون مبرر.

وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات ساحقة على روسيا منذ هجومها، واستهدفت بنوكاً وشركات وأفراداً في محاولة للضغط على الاقتصاد الروسي والحد من الموارد المستخدمة لدفع الحرب قدماً.