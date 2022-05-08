سياسة
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"ظرفاء الغلابة".. القاهرة تفرج عن 3 من صناع المحتوى الساخر على الإنترنت
أفرجت السلطات المصرية عن ثلاثة شبان من صناع المحتوى الساخر على الإنترنت، وجهت إليهم تهم نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية. وندد ناشطون حقوقيون في الأثناء بما وصفوه بمصادرة لحرية الصحافة والتعبير.
"ظرفاء الغلابة".. القاهرة تفرج عن 3 من صناع المحتوى الساخر على الإنترنت
مجموعة "ظرفاء الغلابة" / Others
8 مايو 2022

قررت السلطات المصرية الإفراج عن ثلاثة شبان مصريين من صناع المحتوى على الإنترنت عُرفوا باسم "ظرفاء الغلابة"، جرى توقيفهم بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد نشرهم أغنية تسخر من ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، حسب منظمة حقوقية مصرية.

ونشرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" على موقعها الأحد أن نيابة أمن الدولة "قررت السبت إخلاء سبيل المتهمين الساخرين المعروفين بظرفاء الغلابة".

وكانت المجموعة قد نشرت في مارس/آذار مقطع فيديو على تطبيق تيك توك تسخر فيه من ارتفاع أسعار الغذاء، استخدم فيه أفراد المجموعة أدوات منزلية لتبدو كآلات موسيقية وبدّلوا كلمات أغنية رومانسية بكلمات تسخر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ومؤخرا لجأ المصريون إلى الاقتطاع من مدخراتهم لمواجهة موجة التضخم الحالية بعد أن قفز مؤشر الأسعار إلى 12,1% وهي النسبة الأعلى منذ ثلاثة أعوام وتسبب بها قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة المحلية بقيمة 18% تقريباً أمام الدولار الأمريكي.

كما تسببت الحرب الروسية ضد أوكرانيا نهاية فبراير/شباط الماضي في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود على مستوى العالم.

وحسب المبادرة المصرية، "توجه الشباب الثلاثة طواعية إلى مقر أمن الدولة بمحافظة أسيوط، فجرى احتجازهم. ولم يتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة سوى يومي 18 و19 أبريل/نيسان، حينها وجهت لهم النيابة اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".

وتشهد مصر موجة من عمليات الإفراج مؤخراً، فقد جرى الإفراج عن 41 من سجناء الرأي والسياسة كانوا موقوفين احتياطياً.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسية الشهر الماضي، ما أثار توقعات بالإفراج عن عدد كبير من سجناء الرأي.

ونهاية أبريل/نيسان أصدر السيسي عفواً عن الصحافي المصري حسام مؤنس الذي أودع السجن لإدانته بـ"نشر أخبار كاذبة".

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت نقابة الصحافيين المصريين عن إطلاق سراح ثلاثة صحافيين من الحبس الاحتياطي.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إ لا أن السيسي دائماً ما ينفي ذلك.

والأسبوع الماضي، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022، وجاءت مصر في المرتبة 168 من أصل 180 دولة بتراجع مرتبتين عن العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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