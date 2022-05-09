سياسة
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لجنة برلمانية أردنية ترفض حديث بينيت عن الأقصى.. "لا تختبر صبر ملياري مسلم"
رفضت لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن سيادة بلاده على المسجد الأقصى.
لجنة برلمانية أردنية ترفض حديث بينيت عن الأقصى.. "لا تختبر صبر ملياري مسلم"
دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف بالأردن هي المشرف الرسمي على الأقصى وأوقاف القدس الشرقية طبق القانون الدولي / AA
9 مايو 2022

أعلنت لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني الأحد رفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن سيادة بلاده على المسجد الأقصى، ودعته لعدم المجازفة باختبار صبر مليارَي مسلم.

وفي بيان تلاه رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي حذرت من أن "مثل هذه التصريحات تعمل على تأجيج المنطقة برمتها بحروب دينية"، مشيرة إلى أن هذه التصريحات هي "انقلاب على الواقع التاريخي والديني في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف".

ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية) بموجب القانون الدولي الذي يعتبر المملكة آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام التي وقَّعها مع إسرائيل عام 1994.

وفي مارس/آذار 2013 وقع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

وحذرت اللجنة البرلمانية الأردنية من "مغبة الاستمرار في الاعتداء على الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وقال الظهراوي إن "الكيان الإسرائيلي قوة احتلال استعمارية تُمارس الإرهاب والإجرام ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ولا تمتلك أي شرعية دينية وتاريخية وقانونية في المدينة المُقدسة".

وأكد أن "المسجد الأقصى البالغة مساحته 144 دونماً (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع) إنما هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ترعاه وصاية هاشمية مباركة، والتي يحملها صامداً ثابتاً على الحق الملك عبد الله الثاني".

وجددت اللجنة إعرابها عن رفض الأردن "المطلق" للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، و"الوقوف بكل صلابة في وجه الضغوطات المباشرة وغير المباشرة التي يتعرض لها"، مؤكدة أن القدس "ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بقرار ضمها إليها في 1981.

فيما لم يصدر تعقيب من الحكومة الأردنية بشأن تصريحات بينيت حتى الآن.

وفي وقت سابق الأحد اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن إسرائيل "صاحبة السيادة على القدس بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية"، وستتخذ جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى والمدينة، وفق بيان لمكتبه.

ورد بينيت بهذا الحديث على تصريحات أدلى بها السبت منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (4 مقاعد من أصل 120 في الكنيست) الشريك في الائتلاف الحكومي برئاسة بينيت.

وأكد عباس في تصريحاته أن حل قضية المسجد الأقصى "إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس"، مضيفاً أن مطالب حزبه بخصوص الإجراءات الإسرائيلية في الحرم القدسي يحددها ويديرها ملك الأردن، باعتبار أن "له سلطة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس"، بموجب الوصاية الهاشمية.

ومنذ مطلع شهر رمضان الماضي يشهد المسجد الأقصى توترات متصاعدة، بسبب استمرار اقتحامات مستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد.

وجرى تعليق الاقتحامات خلال الأيام العشر الأواخر من رمضان، لكنها استؤنفت الخميس بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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