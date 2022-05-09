أدانت تركيا بشدة هجوم أنصار تنظيم PKK الإرهابي على "مهرجان 23 أبريل الدولي للأطفال" في مدينة بازل السويسرية.

وقالت الخارجية التركية في بيان الأحد: "ندين بشدة الهجوم الذي نفذه أنصار تنظيم PKK الإرهابي على (مهرجان 23 أبريل الدولي للأطفال) في مدينة بازل السويسرية".

وأوضح البيان أن انحطاط التنظيم الإرهابي وأنصاره إلى حد استهداف مهرجان للأطفال في قلب أوروبا أظهر مرة أخرى للمجتمع الدولي الوجه القبيح لهذا التنظيم.

وتمنت الخارجية التركية الشفاء العاجل للمصابين في الهجوم الإرهابي، وأعربت عن أملها أن يُقبض على منفذي الهجوم ومحاكمتهم.

يذكر أن العديد من أنصار التنظيم الإرهابي وجهوا إهانات لفظية إلى مواطنين أتراك كانوا يحضرون المهرجان، وألقوا الحواجز الحديدية التي كانت تحمي منطقة الاحتفال على المواطنين، حيث أصيب كثير من الحضور في الهجوم.