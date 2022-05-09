نال كلب أوكراني شهير يدعى باترون وصاحبه، وساماً فخرياً من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، تقديراً لخدماتهما المتفانية منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا، بعد أن استطاع الكلب الكشف عن متفجرات وألغام باستخدام حاسة الشم.

والكلب من سلالة جاك راسيل صغيرة الحجم، وينسب إليه الفضل في اكتشاف أكثر من 200 عبوة ناسفة والحيلولة دون تفجيرها منذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط، وسرعان ما أصبح رمزاً للوطنية الأوكرانية.

ومنح زيلينسكي الجائزة في مؤتمر صحفي بكييف مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وخلال تقديم الجائزة نبح الكلب وهز ذيله، ما أثار ضحك الجمهور.

وقال زيلينسكي في بيان بعد الحفل: "اليوم أودّ تكريم هؤلاء الأبطال الأوكرانيين الذين يطهرون بالفعل أرضنا من الألغام، ومن أبطالنا خبير صغير رائع، باترون، الذي يساعد ليس فقط في إبطال مفعول المتفجرات، ولكن أيضاً بتعليم أطفالنا قواعد السلامة اللازمة في المناطق التي يحتمل وجود ألغام بها".

وذهبت الجائزة أيضاً إلى مالك باترون، وهو ضابط برتبة ميجر في خدمة الحماية المدنية.