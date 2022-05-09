تبدأ في العاصمة الروسية الاثنين الاحتفالات بمناسبة "يوم النصر" الموافق للتاسع من مايو/أيار من كل عام، وهو ذكرى انتصار الحلفاء على النازية في الحرب العالمية الثانية، وذلك بحفل يتضمن فاعليات متنوعة، من ضمنها عروض عسكرية وكلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

طائرة يوم القيامة

إلا أن ما يميز احتفالات هذا العام وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية هو ظهور "طائرة يوم القيامة" الروسية المصممة لحماية بوتين في حالة وقوع هجوم نووي، لأول مرة منذ عقد، حيث ستشارك الطائرة "إليوشن إل 80" المعروفة باسم "الكرملين الطائر" أيضاً في عرض جوي بسماء الميدان الأحمر، في ما يبدو أنها رسالة تحذيرية واضحة إلى الغرب.

ووفق الصحيفة تتميز تلك الطائرة العملاقة بعدم احتوائها على نوافذ خارجية، باستثناء قمرة القيادة، كما تتميز بقبة يُفترض أنها تمنع التعرض لهجمات النبضات الكهرومغناطيسية. في حين سترافقها طائرتا توبوليف 96 "بير" وتو 160 "وايت سوان" القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

عرض عسكري محدود بسبب أوكرانيا

إلى ذلك ستغلق سلطات موسكو الشوارع في وسط المدينة لإفساح المجال أمام تجمع حاشد لـ"الفوج الخالد"، حيث يحمل المدنيون صوراً لأفراد عائلات قُتلوا في الحرب.

إلا أن العرض العسكري سيفتقد هذا العام بعض الأسلحة الجاهزة للقتال التي أرسلت إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية التي انطلقت في فبراير/شباط الماضي.

وستضم الأسلحة ثلثَي عدد المركبات التي شوهدت العام الماضي فقط، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع الروسية.

كذلك، ومن بين الغائبين البارزين عن عرض هذا العام الدبابات وأنظمة الصواريخ.

مشاركة الطائرات محدودة

ولن يشتمل العرض الجوي لهذا العام على أي طائرات قاذفة من طراز Su-30 وSu-34 جاهزة للقتال، حيث ورد أن العديد من الأخيرة قد أسقطت فوق أوكرانيا، وفق الصحيفة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحلق 77 طائرة وطائرة مروحية فوق الميدان الأحمر لتتناسب مع عدد السنوات التي انقضت منذ انتصار الحلفاء على النازيين، بينما ستطير الطائرات المقاتلة ميغ-29 على شكل الحرف Z.

يوم النصر

إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد إن الشر عاد إلى أوكرانيا، وذلك في خطاب مؤثر ألقاه في يوم النصر الذي تحيي فيه أوروبا ذكرى استسلام ألمانيا الرسمي للحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف: "لقد عاد الشر مرة أخرى! بشكل مختلف وتحت شعارات مختلفة ولكن للغرض نفسه"، في إشارة إلى هجوم روسيا على بلاده.

من جهته هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشعب الأوكراني بالذكرى السنوية الـ77 لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية على يد الاتحاد السوفيتي والحلفاء.

وقال بوتين وفق بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين) إن "الواجب المشترك اليوم منع عودة النازية التي جلبت الكثير من المعاناة إلى الناس من مختلف البلدان".

يذكر أن روسيا تحتفل في 9 مايو/أيار من كل عام بعيد النصر في الحرب العالمية الثانية، ويُعد هذا اليوم مناسبة وطنية لا مثيل لها، ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا.