فاجأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك متابعيه على "تويتر" بتغريدة غريبة تحدث فيها عن موته في ظروف غامضة، ما أثار موجة من التكهنات حول ما يقصده، بخاصة أن التغريدة جاءت بعد ساعات قليلة من تحذير تلقاه من قبل رئيس وكالة الفضاء الروسية، ديمتري روغوزين.

وكتب ماسك اليوم الاثنين على حسابه الذي يتابعه أكثر من 91 مليوناً: "إذا مت في ظروف غامضة، فقد سرني التعرف إليكم".

تحذير روسي

وجاءت تغريدة ماسك بعد تغريدة أخرى تحدث فيها عن رسالة روغوزين التي وجهها للإعلام الروسي أمس، والتي حذر فيها المدير التنفيذي لشركة تسلا وحمَّله مسؤولية أفعاله بأوكرانيا، في إشارة إلى تزويده بخدمة إنترنت مجانية ساعدت القوات الأوكرانية في ماريوبول، حسب ادعائه.

وعلّق رجل الأعمال الأمريكي الشهير على كلام الأخير قائلاً: "كلمة نازي لا تعني ما يبدو أنه يعتقد أنها تعنيه"، وذلك في إشارة إلى البيان الذي تحدث فيه المسؤول الروسي عن تزويد القوات الأوكرانية وقوات آزوف التي وصفها بالنازية بالإنترنت.

ما علاقة كتيبة "آزوف"؟

وكان روغوزين قال أمس الأحد عبر قناته في تليغرام إنه "سيتعين على ماسك تحمل مسؤولية تزويد القوات الأوكرانية بالاتصالات العسكرية".

كما أضاف: "إن معلومات بلاده تؤكد أن البنتاغون يزود وينقل الإنترنت من ستارلينك للقوات الأوكرانية وقوات آزوف النازية"، معتبراً أن ماسك يشارك بالتالي في تزويد القوات الأوكرانية بمعدات الاتصالات.

ووجه تحذيراً قوياً إلى مدير سبيس إكس، قائلاً: "عليك أن تتحمل مسؤولية هذا، يا إيلون".

محطات ستارلينك

وكان رئيس أركان اللواء 36 مشاة البحرية من القوات الأوكرانية العقيد ديمتري كورميانكوف كشف أن أقمار ستارلينك الصناعية المملوكة لماسك وزعت الإنترنت على القوات المسلحة في ماريوبول.

يذكر أن الملياردير الأمريكي كان أعلن في فبراير/شباط الماضي تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك، بناء على مناشدة وزير المعلوماتية الأوكراني ميخائيل فيودوروف.

ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي دعا المسؤولون الأوكرانيون السكان المحليين لتوثيق قصصهم ومنشوراتهم عبر الإنترنت حتى يتمكنوا من كشف انتهاكات القوات الروسية وجرائمها، على حد تعبيرهم.