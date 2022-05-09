سجلت عملة بتكوين نحو 34.7 ألف دولار بتراجع نسبته 3.6% خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق بيانات منصة "كوين كاب ماركت".

ويعتبر ذلك تراجعاً بنسبة 8.4% على مدار الأسبوع.

لم تكن عملة بتكوين وحدها، فقد تراجعت عملة إيثيريوم لتسجل 2.5 ألف دولار بتراجع 4.5% على مدار الـ24 ساعة الماضية أيضاً، فيما انخفضت عملة دوج كوين لتسجل 0.126 دولار في تراجع بلغ 3.86%.

وفي أبريل/نيسان الماضي انخفضت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم إلى 1.823 تريليون دولار، موزعة على 19175 عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 513 منصة، حسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب".

ولا تملك العملات الافتراضية رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يجري التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت من دون وجود فيزيائي لها.