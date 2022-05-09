سياسة
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أردوغان: لن نطرد السوريين.. ومأساة أوكرانيا تحذير للاتحاد الأوروبي
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها، فيما اعتبر أن المأساة الحاصلة في أوكرانيا "تحذير للاتحاد الأوروبي".
أردوغان: لن نطرد السوريين.. ومأساة أوكرانيا تحذير للاتحاد الأوروبي
شدّد الرئيس التركي على أن أبواب تركيا مفتوحة للسوريين، مضيفاً: "سنواصل استضافتهم ولن نرميهم في أحضان القتلة" / AA
9 مايو 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها، فيما اعتبر أن المأساة الحاصلة في أوكرانيا "تحذير للاتحاد الأوروبي".

جاء ذلك في كلمة خلال فاعلية بمناسبة الذكرى 32 لتأسيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد".

وقال أردوغان: "نحن أبناء ثقافة تدرك جيداً معنى المهاجرين والأنصار"، وأضاف: "بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبداً".

وشدّد الرئيس على أن أبواب تركيا مفتوحة للسوريين، مضيفاً: "سنواصل استضافتهم ولن نرميهم في أحضان القتلة".

على جانب آخر اعتبر الرئيس التركي أن المأساة الحاصلة في أوكرانيا "تحذير للاتحاد الأوروبي".

وقال أردوغان في رسالة بعث بها بمناسبة "يوم أوروبا" نشرتها رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الاثنين، إن "الوقت حان ليدوّن الاتحاد الأوروبي الذي ابتعد عن قيمه التأسيسية وخضع لتأثير السياسات قصيرة المدى للدول الأعضاء، قصة جديدة بالتزامن مع الحرب الأوكرانية".

وشدّد على حاجة أوروبا الماسّة إلى التضامن والتعاون ومنظور ثاقب وشجاع، كما في الفترة التي أُرسِيَت فيها أسس التكامل الأوروبي.

وأردف: "تركيا قدّمَت مساهمة ملموسة للتغلب على التحديات الحالية، ليس فقط كدولة مرشحة وحليف في الناتو، ولكن أيضاً كشريك في مكتسبات الاتحاد الأوروبي العميقة والقوية".

وأشار إلى أن الآثار السلبية للحرب الأوكرانية التي وصلت إلى أبعاد عالمية، أكّدَت مرة أخرى الأهمية الاستراتيجية لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي في عديد من المجالات، لا سيما الأمن والهجرة وسلاسل التوريد والطاقة.

وشدّد على وجوب تشجيع مسيرة انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، التي تسيرها أنقرة بكل صبر ونهج بنَّاء رغم العوائق كافة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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