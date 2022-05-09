أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن بلاده تواصل اتباع سياسة بنّاءة لتطوير التعاون والحوار في جميع المجالات ضمن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تُعدّ هدف أنقرة الاستراتيجي.

جاء ذلك في رسالة بعثها الوزير التركي الاثنين بمناسبة "يوم أوروبا" الذي يوافق 9 مايو/ أيار من كل عام.

وقال جاوش أوغلو بخصوص المناسبة: "يوم أوروبا الذي نحتفل به هذا العام في ظل الحرب الأوكرانية، نشهد مرة أخرى مدى صعوبة وقيمة الحفاظ على السلام".

وأشار إلى أن المأساة الحاصلة في أوكرانيا، تُعدّ تحذيراً بالنسبة للجميع، مبيناً أن ما يحدث في أوكرانيا حالياً يذكّر بوضع القارة الأوروبية في أربعينيات القرن الماضي.

وأضاف أن الحرب الروسية-الأوكرانية التي ستغيّر بشكل جذري البنية الأمنية التي تأسست بعد الحرب الباردة، ستكون أيضاً نقطة تحول بالنسبة إلى مستقبل أوروبا.

ولفت إلى أن الحروب والصراعات الساخنة وحالة عدم اليقين العالمية وتغير المناخ والإرهاب والهجرة غير النظامية تؤثر بشكل كبير على أوروبا.

وتابع قائلاً: "إضافة إلى ذلك، فإن ظاهرة التمييز العنصري وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام تسهم في تآكل ثقافة التعايش في الاتحاد الأوروبي وتقوّض القيم المشتركة التي تُبنى عليها أوروبا".

وأشار جاوش أوغلو إلى أن تركيا بصفتها دولة مرشحة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي وحليفة للناتو، تُعتبر الدولة المحورية في حلّ كل هذه التحديات التي تواجهها أوروبا.