دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى دراسة استخدام احتياطات النقد الأجنبي الروسية المجمدة في الخارج في إعادة إعمار أوكرانيا.

ولفت في حديث صحفي الاثنين إلى أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب قد تصل إلى مئات مليارات اليوروهات.

وقال إنه يجب على دول الاتحاد دراسة مصادرة احتياطات النقد الأجنبي الروسية المجمدة في الخارج، لاستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا.

واعتبر أن استخدام الأرصدة المجمدة لإعادة الإعمار، من الممكن أن يكون وسيلة لدفع روسيا تعويضات حرب لأوكرانيا.

وتبلغ قيمة الأصول الروسية المجمدة في الخارج من النقد الأجنبي والذهب نحو 300 مليار يورو، جراء العقوبات المفروضة على موسكو.

مجموعة سياسية أوروبية خاصة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إلى إنشاء مجموعة سياسية أوروبية خاصة من أجل ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ماكرون في البرلمان الأوروبي، تزامناً مع "يوم أوروبا" الذي يوافق التاسع من مايو/أيار الجاري، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه لا يمكن بناء السلام في أوكرانيا عبر "إذلال" روسيا.

وتابع: "سيتعين علينا أداء ذلك مع أوكرانيا وروسيا حول الطاولة، لكن ذلك لن يحدث من خلال رفض أو استبعاد بعضنا بعضاً، ولا حتى بالإذلال".

وفي السياق، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن المفوضية "ستبدي رأيها بشأن ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران المقبل".

وتعالت الأصوات الداعية إلى الموافقة على طلب أوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في أعقاب العملية العسكرية التي شنتها موسكو ضد كييف قبل أكثر من شهرين.